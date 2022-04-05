نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يتوقف عن النمو.. أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر ستبهرك النتيجة ويسألكِ الجميع عن السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر حيث يتميز شعر النساء الهنديات بالشعر الطويل والناعم مما يجعل الكثير من النساء يرغبون في الحصول على شعر مماثل للنساء الهنديات، ولكن أيضا تستطيع الحصول على شعر مماثل لهم عن طريق العناية المستمرة بشعرك، والاهتمام به واستعمال الوصفات الطبيعية التي تغذي بصيلات الشعر وتجعله ناعما، سوف نعرض في هذا المقال بعضا من هذه الوصفات الهندية لتطويل الشعر.

أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر

من أشهر الوصفات الهندية لتقوية وتغذية الشعر وزيادة لمعانه وبريقه، هي استخدام اللبن الرايب حيث يتم وضع اللبن الرائب على فروة الرأس لوجود فيتامين B5 بداخله، يتكون الخليط من كوب من اللبن الرائب ملعقتين من مسحوق الأملا، نخلط المكونات جيدا ثم يتم فردها على فروة الرأس، ويترك القناع لمدة نصف ساعة ثم يغسل، ويمكن استخدام القناع حتى مرتين في الأسبوع، ويتميز قناع اللبن الرائب أنه يحتوي على فيتامين ب5 وفيتامين جيم في مسحوق الأملا.

قناع البيض لتطويل الشعر

يتميز البيض أنه غني بالبروتين والكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر في نموه، ويمنحه اللمعان والبريق وليصلح التلف الذي يوجد به، يعد قناع البيض للشعر من أفضل القناعات المغذية للشعر، يتكون القناع من خلط بيضة كاملة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل، يوضع القناع على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والبلسم، يمكن استخدام القناع من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

قناع الحلبة لتطويل الشعر

تتميز بذور الحلبة أنها غنية بالحديد وفيتامين جيم والبوتاسيوم والبروتين وهي تعد من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الشعر، وتمنع تساقطه، وظهورالتلف، وتعزز من كثافته وقوته، يتكون قناع الحلبة المغذي للشعر من كوب من الماء يتم نقع فيه ربع كوب من بذور الحلبة لمدة ليلة كاملة، ثم يضرب في الخلاط حتى نحصل على مزيج ناعم، يوضع هذا المزيج على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بعد ذلك بالشامبو والبلسم، يمكن تكرار الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع.

في ختام مقال أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر، نكون قد تناولنا مجموعة من الوصفات الطبيعية المغذية للشعر، التي تساهم في زيادة قوة الشعر وكثافته وإصلاح التلف الموجود به، من أهم هذه الوصفات قناع اللبن الرائب للشعر حيث يحتوي على فيتامين b5 المغذي للشعر، كذلك تم عرض قناع البيض للشعر الذي يحتوي على كثير من البروتين والمواد المغذية للشعر، وقناع بذور الحلبة للشعر الذي يحتوي على كثير من المعادن المغذية للشعر.