القطايف السورية أطيب الحلويات الرمضانية تذوب في الفم بكل أسرار النجاح

تعتبر القطايف من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها خلال شهر رمضان بالتحديد، وتتميز القطايف السورية بمذاق شهي ولذيذ مما يجعل الكثير من الناس يتهافتون عليها، لكن دائمًا ما نجد أن من الصعب عمل هذا النوع من القطايف بالمنزل مثلما ما يتم إعداده داخل المحلات، لكننا سنقوم بإزالة هذه الصعوبة بعد عرضنا التفصيلي لهذا المقال.

القطايف السورية

إليكم أسهل وأسرع طريقة في عمل القطايف الشامية أو السورية بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير عجينة القطايف

2 كوب من الدقيق الأبيض.

و2 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

مقادير الحشوة

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

2 كوب من اللبن الرائب البارد.

مقادير التزين

بندق مجروش للتزين.

كمية من عسل النحل.

طريقة عمل القطايف

أولًا نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم، ونضيف به البيكينج باودر والملح والدقيق الأبيض، وذلك مع خلطهم بشكل جيد حتى تجانس المكونات.

ومن بعدها نقوم بإحضار وعاء آخر، ونضيف به الخميرة والماء والسكر، ويتم ضربهم بواسطة الخلاط الكهربائي.

وبعدها ذلك نضيف خليط الدقيق إليه، وذلك مع الضرب بشكل مستمر، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ويتم تغطية عجينة القطايف وتركها تتخمر لمدة زمنية تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير.

وبعد ذلك نقوم بوضع الفانيلا واللبن الرائب والقشطة داخل إناء، ونضع هذا الخليط على النار، ويتم غلق النار بعد أن نتأكد من غلي هذا الخليط.

ومن ثم نقوم بإحضار مقلاة غير لاصقة، ونقوم بتشكيل العجين إلى كرات متساوية، حتى النضج، ويجب الحذر من تعرضها للحرق، ويفضل تسويتها من جانب واحد.

ثم نقوم بوضع الحشوة داخل العجين، ونقوم بغلقها بإحكام، ومن بعدها نضعها داخل المقلاة بها زيت ساخن، وبعد أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

فهنا نقوم بإضافة العسل إليها، وبعد ذلك القليل من البندق المجروش، وبذلك يكون لديها أفضل مذاق للقطايف الشامية أو السورية.

إلى هنا نقول وداعًا لصعوبة تحضير القطايف السورية بالمنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل للطريقة الأصلية الخاصة بها، وبالتالي سنتوصل إلى أفضل مذاق لها مثل المحلات بشكل بسيط وسريع، لكن لابد أن يكون هناك وعي كامل بكافة التفاصيل التي عرضناها داخل هذا المقال.