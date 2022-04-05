نافسي المحلات بشاورما فراخ مصري على أصولها بتتبيلتي السرية والطعم تحفة

تعتبر الشاورما من أحد الأطعمة الشهيرة في مختلف المطاعم خاصةً الدول العربية فيوجد شاورما فراخ مصري، فهي سهلة في التحضير وسريعة، فهي تحضر بعدة خلطات من التوابل خاصةً مع الفراخ، وهي الطريقة المصرية التي أشتهرت بها من عدة سنوات ويتم إعدادها في كثير من المطاعم، إلا أن يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

شاورما فراخ مصري

تعد شاورما الفراخ من الأكلات المحببة للكبار والصغار، ويوجد العديد من المحلات التي تقوم بإعدادها، ولكن بعد معرفة طريقة تحضيرها والتوابل الخاصة بها أصبح الأمر سهل لإعداد الشاورما المصرية في المنزل، لذا نقدم هذه الطريقة السهلة.

شاورما الدجاج

كيلو إلا ربع فراخ بانيه خالية من العظم.

بصلة مبشورة ناعم جيداً.

شرائح من الفلفل الأخضر البارد.

طماطم مقطعة شرائح.

زبادي.

بقدونس مفروم ناعم.

٢ ملعقة من الزيت.

٢ ملعقة خل أبيض.

و٢ معلقة كاري.

٢ ملعقة كركم.

معلقة زعتر ناعم.

٣معلقة كبار كمون.

٣ معلقة كبار كزبرة ناشفة.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة عمل الشاورما مثل المحلات

نقوم بتحضير صدورالفراخ عن طريق تقطيعها شرائح رفيعة.

نقوم بغسلها جيداً بالخل والدقيق والملح.

في وعاء غويط نضع الفراخ ونقوم بوضع البصل الناعم وجميع التوابل السابقة.

نقوم بتقليب الفراخ بهذه الخلطة حتى تتشرب، ثم نقوم بوضع الزبادي مع التقليب.

يتم وضع كيس على الوعاء، وتترك الفراخ مع التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر.

نضع مقلاة كبيرة الحجم بها بعض زيت الطعام على نار متوسطة الحرارة.

نخرج الفراخ من الثلاجة، ونضع جميع المكونات في الزيت وتقوم بتقليبها وهذه تسمى صدمة حتى تتحمر دون نزول ماء منها.

بعد هذا التحمير نضع الطماطم والفلفل الأخضر.

نضع القليل من الزعتر.

نقوم بتقليبها وتوضع على نار هادئة حتى تصبح جاهزة التحضير.

أخيراً يتم وضع البقدونس والفلفل الأخضر.

وهنا أصبحت الشاورما جاهزة، يتم تقديمها مع العيش والبطاطس المحمرة والمايونيز أوالأرز الأبيض البسمتي.

في النهاية فإن طريقة شاورما فراخ مصري يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل، وذلك بعد إضافة التوابل الخاصة بها، ويتم تقديمها بعدة طرق مع جميع أنواع الخبز أو الأرز البسمتي المبهر، فهي وجبة كاملة شهية جداً يحبها الصغار والكبار.