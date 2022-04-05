نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن البامية في الفرن بالخلطة الرهيبة وبطعم وريحة ومذاق شهي جداً في المقال التالي
يتسائل عدد كبير من ربات المنازل عن طريقة عمل طاجن البامية في الفرن، والذي يعد واحداً من ألذ الأطباق المصرية الشهيرة المفضله لدى عدد كبير من الأشخاص، حيث يتميز هذا النوع من الأطعمة بطعم لذيذ، بالإضافة إلى الرائحة المميزة فضلا عن سهولة التحضير، ويمكن من خلال هذا المقال التعرف على طريقة تحضيره بالإضافة إلى ما يمكن تقديمه من طعام بجانب طاجن البامية.
مكونات طاجن البامية في الفرن
يمكن تحضير هذه الوصفة بأكثر من طريقة حتى يمكن الحصول على طعم مميز ومذاق رائع، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:
- كيلو من البامية.
- أربعة فصوص من الثوم المهروس.
- شوربة دجاج أو لحم.
- ½ ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة من السمن.
- أربع ملاعق من معجون الطماطم.
- ½ كوب من عصير الطماطم.
- بهارات حسب الرغبة “ملح، فلفل”.
- ليمون.
طريقة تحضير طاجن بامية في الفرن
- يتم إحضار قدر مناسب يوضع داخله ملعقه من السمن ويمكن استبداله بالزيت.
- يضاف البصل المفروم إلى السمن بالإضافة إلى الثوم المهروس، ويتم تقليب المزيج بحيث يصبح لونه ذهبي بعض الشيء.
- يضاف عصير الطماطم بالإضافة إلى معجون الطماطم إلى الخليط السابق ثم يقلب جيدا.
- يتم إضافة الملح والفلفل بالإضافة إلى بعض التوابل الأخرى، ثم تترك الصلصة على النار حتى يتم تسبيكها.
- بعد التأكد من تسبيك الصلصة توضع كمية صغيرة من الماء تقدر بحوالي نصف كوب، ثم توضع البامية بالإضافة إلى صلصة الطماطم مع التقليب الجيد.
- تضاف كمية من الشوربة تتناسب مع كمية البامية التي يتم تحضيرها، ثم توضع كمية صغيرة من الكزبرة الجافة مع تقليب المزيج جيدا.
- تترك البامية على النار مع خفض درجة الحرارة بحيث تكون متوسطة أو هادئة جدا.
- توضع البامية داخل طاجن ثم يتم إدخالها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وذلك لمدة لا تقل عن 10 دقائق بحيث يحمر وجهها.
- يتم إخراج طاجن البامية بعد نطقه من الفرن ثم يضاف إليه عصير الليمون ويقدم ليؤكل.
- يمكن تقديم الأرز الأبيض بالإضافة إلى اللحم مع طاجن البامية، للحصول على وجبة متكاملة كما يمكن تقديم سلطة خضراء، تحتوي على كمية وفيرة من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الإنسان.
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