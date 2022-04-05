طريقة عمل طاجن البامية في الفرن بالخلطة الرهيبة وبطعم وريحة ومذاق شهي جداً

يتسائل عدد كبير من ربات المنازل عن طريقة عمل طاجن البامية في الفرن، والذي يعد واحداً من ألذ الأطباق المصرية الشهيرة المفضله لدى عدد كبير من الأشخاص، حيث يتميز هذا النوع من الأطعمة بطعم لذيذ، بالإضافة إلى الرائحة المميزة فضلا عن سهولة التحضير، ويمكن من خلال هذا المقال التعرف على طريقة تحضيره بالإضافة إلى ما يمكن تقديمه من طعام بجانب طاجن البامية.

مكونات طاجن البامية في الفرن

يمكن تحضير هذه الوصفة بأكثر من طريقة حتى يمكن الحصول على طعم مميز ومذاق رائع، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

كيلو من البامية.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

شوربة دجاج أو لحم.

½ ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من السمن.

أربع ملاعق من معجون الطماطم.

½ كوب من عصير الطماطم.

بهارات حسب الرغبة “ملح، فلفل”.

ليمون.

طريقة تحضير طاجن بامية في الفرن