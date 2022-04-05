نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة أشهر محلات طنطا أعملي المدلعة على أصولها بكل أسرارها وبطعم لذيذ وبأقل تكلفة في المقال التالي

طريقة عمل المدلعة من الاكلات التي تهم السيدات التي تقوم بعمل الحلويات خصوصًا في شهر رمضان، حيث أن في طنطا يكثر عمل المدلعة، وتسمي المدلعة بذلك لأنها تتكون من أكثر من البسبوسة مع الكنافة، ويتم إضافة الشوكولاتة إليه، أو الكراميل، وذلك من أجل منحها النكهة التي تلزمها. مكونات عمل المدلعة كيلو من البسبوسة.

ملعقة من السكر

ربع كيلو من الكنافة.

كوب ونص من السمنة.

ملعقة من الزبدة.

كريم شانتي.

شيكولاته.

نصف كيلو من اللبن.

كوب ونصف من الزيت.

نصف كيلو من الشيكولاته.

ملعقتان من الشربات. طريقة عمل المدلعة يتم وضع المكونات السابقة مع وعاء، مع وضعهم في الفرن على درجة حرارة حوالي 80 درجة مئوية.

يتم الإنتظار حوالي ساعة ونصف، ويتم وضع الشربات على الكنافة، والبسبوسة.

يتم عمل الشيكولاته من خلال وضع الشوكولاته مع الزيت مع اللبن، على النار لمدة حوالي نصف ساعة.

يتم رش صوص الشيكولاتة على خليط الكنافة والبسبوسة، ويفضل تركها لمدة حوالي ساعتين، من أجل أن تتماسك. طريقة عمل المدلعة بالكراميل ملعقتان من الزبدة.

كيلو من البسبوسة مع نصف كيلو من الكنافة.

كوبان من اللبن البودرة.

ملعقتان من السكر.

كوبان ونصف من السكر.

كوب من الماء، مع كوبان من الكريم شانتي. طريقة التحضير نضع البسبوسة والكنافة في الفرن، بعد ما يتم دهن الصينية بالزبدة.

نتركها حوالي ساعة من أجل أن ينضج الخليط.

لعمل الصوص بالكراميل، يتم وضع اللبن، مع السكر مع الماء في وعاء، ويتم تركه حوالي ربع ساعة لكي يتماسك الصوص بالكراميل.

يتم تقطيع الخليط بشكل متساوي، ويتم رش الصوص على الخليط. طريقة عمل المدلعة بالقشطة كيلو من البسبوسة مع الكنافة.

ملعقتان من القشطة.

ملعقة من اللبن مع السكر، والملح.

كوب ونصف من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من السمنة. طريقة التحضير توضع البسبوسة مع الكنافة، مع كبسهم بشكل جيد، وذلك من خلال التقليب.

يتم وضعهم في صينية من رش الملح عليهم، قبل وضعهم تضاف إليه المكونات السابقة.

ونتركها حوالي ساعتين، وذلك من أجل أن تتماسك المكونات مع بعضها البعض.

يفضل وضع الخليط في الثلاجة من أجل تماسكها بشكل أسرع. عمر شويل - جدة بطريقة أشهر محلات طنطا أعملي المدلعة على أصولها بكل أسرارها وبطعم لذيذ وبأقل تكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة أشهر محلات طنطا أعملي المدلعة على أصولها بكل أسرارها وبطعم لذيذ وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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