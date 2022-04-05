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طريقة عمل قلي البطاطس بدون أن يمتص زيت حيث تعتبر البطاطس من ألذ وأشهى الأطباق التي لا غني عنها في كل منزل، كما يحبها الكبار والأطفال فهي تتميز بطعم لذيذ، بالإضافة إلى ذلك يمكن تحضير البطاطس بعدة نكهات مختلفة ومتميزة، ولكن يجب تحضيرها دون أن تشرب زيت حتى نكون بطاطس مقلية صحية. مكونات قلي البطاطس بدون أن يمتص زيت ٥٠٠ جرام من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

٣ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

زيت نباتي غزير.

٣ ملاعق كبيرة من النشا. طريقة عمل قلي البطاطس بدون أن يمتص زيت نقوم بغسل البطاطس أولًا جيدًا، ثم نقشرها ونقطعها على شكل صوابع طويلة.

بعد ذلك نقوم بتحضير قدر عميق ونضع به البطاطس والملح والخل الأبيض،وماء، ثم نقلب جيدًا ثم تترك لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس جيدًا.

بعد تجفيف البطاطس جيدًا من الماء، قومي بتغليف صوابع البطاطس بالنشا جيدًا.

نحضر مقلاة عميقة ونضع بها الزيت على نار متوسطة، بعد ذلك نضع البطاطس الواحدة تلو الآخري حتي تلتصق ببعضها في زيت ساخن.

نقلب من وقت لآخر حتى نحصل على اللون الذهبي للبطاطس.

نخرجها من الزيت على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد. طريقة عمل بطاطس شيبسي مقرمش في البيت ٦ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

زيت غزير للقلي.

بهارات شيبسي مثل، الثوم البودرة، والبصل البودرة، بهارات الفشار.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بغسل البطاطس أولًا جيدًا ثم بعد ذلك نقطعها على شكل حلقات رقيقة.

بعد ذلك نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع بها ٤ كوب من الماء مع إضافة الملح والخل لمدة ٦٠ دقيقة تقريبًا.

بعد ذلك نقوم بتصفية شرائح البطاطس جيدًا من الماء حتى تصبح جافة تمامًا.

ثم نقوم بتحضير مقلاة عميقة ونضيف إليها الزيت الغزير وترفع على نار متوسطة الحرارة.

بعد ذلك نقوم بوضع حلقات البطاطس واحدة تلو الآخري حتى لا تلتصق عند القلي.

نقلب من وقت لآخر حتى نحصل على اللون الأصفر البطاطس.

ثم نقوم بإخراج البطاطس من الزيت على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

بعد ذلك نقوم برش النكهات المختلفة المرغوب فيها. عمر شويل - جدة لو عايزة تعملي بطاطس مقلية للسحور بطريقة صحية وبدون ما تمتص نقطة زيت إليكي الطريقة - ثقفني

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