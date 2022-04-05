نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثيرة كالسحر.. طريقة عمل كريم الليمون الثلاثي لتفتيح ونضارة وإزالة للتجاعيد رهيبة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن سوف نعرض لك طريقة عمل كريم الليمون الثلاثي الذي يكون له فوائد كثيرة على البشرة، فإن كريم الليمون يتكون من مكونات طبيعية تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات للالتهابات مما يعمل على صفاء البشرة ونعومتها ومنحها التغذية التي تحتاجها، والآن سنعرفك على أفضل الطرق البسيطة لعمل كريم الليمون.

طريقة عمل كريم الليمون الثلاثي

إن الليمون يكون له الكثير من الفوائد للبشرة ولكن هناك معلومة يجب أن تعرفها ألا وهي أن الليمون لا يتناسب مع أصحاب البشرة الحساسة، حيث أنه يسبب تهيج للبشرة والتهابها بشكل كبير، لذلك يجب اختباره أولاً على أي منطقة من الجلد.

كريم الليمون للتبييض

العديد من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة بشرتك موجودة في هذه الوصفة:

المكونات

ليمون بمقدار ٤ حبات.

نشا بمقدار ٢ ملعقة صغيرة.

١ كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بغسل حبات الليمون وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

يتم وضع قطع الليمون في إناء ويضاف عليها كوب من الماء حتى تغلي جيداً وتصبح قطع الليمون طرية.

بعد ذلك يتم أخذ قطع الليمون ونقوم بهرسها جيداً.

نضيف إليها كمية النشا التي قمنا بتحضيرها ويتم تقليبهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بوضع الخليط على النار مع التقليب حتى يصبح كريمي ناعم للغاية.

نتركه حتى يبرد ويتم وضعه على الوجه ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

كريم بزبدة الشيا والدقيق

تعرف زبدة الشيا بالنعومة والنضارة التي تعطيها للبشرة، وطريقتها تكون:

المكونات

زبدة الشيا بمقدار ٣ ملاعق كبيرة.

دقيق الحمص بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

كمية بسيطة من القرفة والكاكاو.

كبسولات فيتامين ه‍.

قطرات من زيت اللافندر

طريقة التحضير

تضاف كل هذه المكونات مع بعضها حتى تصبح خليط كريمي متماسك.

توضع على الوجه لمدة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

تشطف جيداً للحصول على بشرة نضرة.

للحصول على بشرة رائعة ونضرة، لابد من الاهتمام بتناول طبق من السلطة يومياً، وشرب مالا يقل عن ثلاثة لتر من الماء، وقدمنا لكِ طريقة عمل كريم الليمون الثلاثي للعناية بالبشرة وتفتيحها بكل سهولة.