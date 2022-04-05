بصوص البشاميل اللذيذ أعملي المكرونة البشاميل في الفرن على أصولها بطريقة هتشرفك في عزومات رمضان

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل حيث تعتبر هذه الأكلة من أكثر الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي والغربي أيضا، وهذا بسبب طعمها اللذيذ والشهي، كما تتميز المكرونة بالبشاميل بسهولة تحضيرها وبأقل التكاليف في أسرع وقت.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل

تعد المكرونة بالبشاميل من أشهر الأطباق في الوطن العربي التي لا غني عنها على السفرة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

٥٠٠ جرام من المكرونة الأصابع الصغيرة.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

٥٠٠ جرام من اللحمة المفرومة.

٢ حبة بصل مفرومة فرمًا ناعمًا.

٢ ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

صلصة الطماطم

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

ربع كوب من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ربع كوب من عصير الطماطم.

٤ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من البهارات المخلوطة.

كوب من الجبنة الموتزرايلا للوجه.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

إحضري وعاء عميق به لتر من الماء المغلي، ثم قومي بسلق المعكرونة كما هو مكتوب على الكيس، بعد تمام السلق تترك جانبًا حتى يتم تحضير باقي المكونات.

إحضري مقلاية وضعي بها الزيت والبصل وقلبي حتي تحصلي على اللون الذهبي، ثم أضيفي الثوم المفروم.

بعد ذلك قومي بإضافة اللحم مع التقليب المستمر.

أضيفي جميع البهارات التي ذكرناها سابقًا.

إحضري وعاء وضعي به زيت ثم أضيفي البصل وقلبي جيدًا حتى تحصلي على اللون الأصفر للبصل.

بعد ذلك قومي بإضافة الثوم وقلبي جيدًا.

قومي بإضافة الطماطم فوق الخليط السابق وقلبي مرة أخرى.

أضيفي جميع المكونات التي ذكرناها سابقًا.

إتركي الخليط على جانب حتي يبرد، حتي يتم تحضير صلصة البشاميل.

مكونات صلصة البشاميل

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

٢ مكعب مرقة.

لتر من الحليب السائل.

نصف كوب ٥ ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير