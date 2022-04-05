لعزومة لا تنسى.. كفتة داوود باشا بخطوة جديدة لطعم خيالي وزيني سفرتك وابهريهم بالشيف اللي جواكي

تعتبر طريقة عمل كفتة داوود باشا بنفس طريقة المطاعم من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها داخل محركات البحث، وذلك يرجع إلى المحاولات الكثير التي تتبوأ بالفشل في إعدادها داخل المنزل، وبناء على ذلك سنقوم بإزالة هذا الفشل نهائيًا بعد عرضنا التفصيلي لهذا المقال.

كفتة داوود باشا

يتمثل عرض الطريقة الأصلية لعمل هذا النوع من الكفتة بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

علبة صلصة طماطم.

2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

كوب من الماء.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

كمية من البقدونس، وهذه الخطو هامة لطعم رائع.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

أولًا نقوم بتجهيز إناء عميق، لنضيف به اللحمة المفرومة مع الملح والقرفة والفلفل الأسود، وذلك مع خلط المكونات بشكل مستمر.

ومن بعدها نقوم بوضع البقسماط إلى خليط اللحمة، فيجب أن نقوم بمزج المكونات جيدًا، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بوضع مقلاة متوسطة الحجم بها كمية من الزيت على النار.

وعلى الجانب الآخر نقوم بتشكيل خليط اللحمة إلى كرات بشكل متساوي.

ومن بعدها نقوم بوضع هذه الكرات داخل المقلاة الساخنة، ويتم رفعها من على النار بعد أن يتغير لون اللحمة.

ثم نقوم بوضع البصل المفروم داخل المقلاة، وذلك مع التقليب بشكل مستمر، حتى يذبل البصل مع كرات اللحمة.

وهنا تأتي خطوة إضافة صلصة الطماطم إلى المقلاة، ومن ثم نضيف البهارات، وذلك مع التقليب بشكل متسمر، حتى تتجانس المكونات معًا.

ومن ثم نقوم بوضع الماء، ونترك الخليط على النار لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة، حتى تمام النضج، ثم نقوم بغلق النار، ويتم تقديم الكفتة ساخنة مع الرز.

وفي الختام نقول وادعًا لفشل تحضير كفتة داوود باشا داخل المنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل لهذا المقال، لكن هذا يتوقف على حسب التزامنا الكامل بكافة المقادير وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.