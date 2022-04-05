حلاوته ما تتنسيش.. طريقة عمل المحشي المصري على أصوله بكل تكاته لطعم رهيب

طريقة عمل المحشي المصري من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة داخل عمليات البحث بالتحديد خلال هذه الفترة، وهي فترة شهر رمضان الكريم، فمن الصعب ألا يوجد المحشي المصري داخل طاولة فطار رمضان، لذلك سنقوم بتسليط الضوء على الطريقة الصحيحة والسريعة لعمله داخل هذا المقال.

طريقة عمل المحشي المصري

إليكم الطريقة الأصلية لعمل المحشي الأصلي بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

نصف كيلو من ورق العنب.

ونصف كيلو من الكرنب المجهز.

نصف كيلو من الفلفل الرومي.

2 كيلو من الكوسة المقورة.

كيلو باذنجان أبيض مقور.

كيلو أرز مصر مغسول وجاف.

نصف كيلو فلفل رومي أحمر مطحون.

3 ملاعق كبيرة من الفلفل الحار، على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون.

وملعقة صغيرة فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من بهارات المحشي.

4 مكعبات مرقة.

كيلو بصل مفروم خشن.

2 حزمة كزبرة.

2 حزمة شبت.

3 كيلو طماطم مسلوقة ومقشرة.

زيت.

طريقة عمل المحشي على أصوله

أولًا نقوم بغسل الباذنجان والكوسة والفلفل بشكل جيد من الخارج والداخل بالماء، وبعد ذلك نقوم بوضعهم على المصفاة.

ومن ثم تأتي خطوة إحضار خلطة المحشي، وذلك من خلال إحضار إناء كبير الحجم ونضيف به كمية من

الزيت، وذلك بالإضافة إلى البصل المبشور.

الزيت، وذلك بالإضافة إلى البصل المبشور. وبعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار، حتى يتغير لون البصل.

وعلى الجانب الآخر نقوم بوضع الشبت والكزبرة، وذلك بالإضافة الطماطم المضروبة في الخلاط الكهربائي، فيجب أن يتم خلط المكونات بالشكل الجيد.

ومن بعدها نقوم بسكب خليط الطماطم والشبت إلى البصل، فيجب أن نترك الخليط على النار للمدة 5 دقائق، ومن ثم نتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نقوم بإضافة التوابل إلى خلطة المحشي، ومن بعدها نقوم بإضافة الفلفل الرومي المطحون، ومن بعدها نقوم بوضع الرز إلى الخلطة، وذلك مع الخلط بشكل مستمر.

ومن بعدها تأتي خطوة حشو ورق العنب والكوسة والباذنجان بهذه الخلطة، ويتم رص المحشي داخل وعاء، ومن ثم نسكب به كمية من المرقة.

ويتم وضع المحشي على النار على درجة متوسطة، حتى يغلي، ومن ثم نتركه لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على نار هادئة، ومن ثم سيكون جاهزًا للتناول.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة كافة المعلومات التي تدور حول طريقة عمل المحشي المصري، فمن خلال اتباع عددًا من الخطوات والمقادير التي ذكرناها في السابق، فسوف نتوصل إلى أشهى مذاق للمحشي بصورة بسيطة.