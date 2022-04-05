حلي ووفري في رمضان أعملي الكنافة بالمانجو على أصولها بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات وأحلي

طريقه عمل الكنافه بالمانجو أصبحت محل تساؤل مدى الكثير من السيدات خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي يتميز بإعداد الكثير من الأكلات خلاله بالإضافة إلى تحضير أنواع متعددة من الحلوى، والتي من أشهرها الكنافة حيث يتم تحضيرها بأكثر من طريقة وتعد الكنافة بالمانجو أحد أشهر الوصفات، التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل وبمكونات بسيطة، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى بذل مجهود لتحضيره، من خلال هذا المقال نوضح لكم كيفية تحضير هذا النوع من الحلوى بالتفصيل، تابعونا.

مكونات عمل الكنافه بالمانجو

هذا النوع من الحلوى يتميز بطعم مميز ورائحة عطرة، ويتم تحضيره من خلال ما يلي:

مقدار نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبد او السمن الذائب.

كمية من الكريم شانتيه المخفوق.

شرائح من المانجو.

مكونات الشربات:

كوبين من السكر الأبيض.

كوب واحد من المياه.

رشة من الفانيليا.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو