نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلي ووفري في رمضان أعملي الكنافة بالمانجو على أصولها بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات وأحلي في المقال التالي
طريقه عمل الكنافه بالمانجو أصبحت محل تساؤل مدى الكثير من السيدات خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي يتميز بإعداد الكثير من الأكلات خلاله بالإضافة إلى تحضير أنواع متعددة من الحلوى، والتي من أشهرها الكنافة حيث يتم تحضيرها بأكثر من طريقة وتعد الكنافة بالمانجو أحد أشهر الوصفات، التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل وبمكونات بسيطة، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى بذل مجهود لتحضيره، من خلال هذا المقال نوضح لكم كيفية تحضير هذا النوع من الحلوى بالتفصيل، تابعونا.
مكونات عمل الكنافه بالمانجو
هذا النوع من الحلوى يتميز بطعم مميز ورائحة عطرة، ويتم تحضيره من خلال ما يلي:
- مقدار نصف كيلو من الكنافة.
- كوب من الزبد او السمن الذائب.
- كمية من الكريم شانتيه المخفوق.
- شرائح من المانجو.
مكونات الشربات:
- كوبين من السكر الأبيض.
- كوب واحد من المياه.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة عصير ليمون صغيرة.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجو
- في البداية يجب تسخين الفرن وإحضار اثنين من الصواني ذات مقاس واحد يتناسب مع الكمية المراد تحضيرها.
- يتم دهن كلا الصنيتين بالزبدة أو السمن ثم تترك جانبا.
- توضع الكنافة داخل وعاء عميق ثم يتم تفتيتها بواسطة اليدين، ويفضل وضعها داخل الفريزر حتى تتجمد، بحيث يسهل تفتيتها بكل سهولة لتحضير هذا النوع من الحلوى.
- بعد تفتيت الكنافة توضع فوقها الزبدة أو السمنة الذائبة، ثم تقلب بحيث يتم خلطها مع السمن.
- تقسم الكمية الموجودة إلى نصفين بحيث يوضع كل نصف داخل صينية.
- توضع الصواني داخل الفرن حتى يتحول لونها الى لون ذهبي ثم يتم اخراجها ويصب فوقها الشربات ثم تترك جانبا لتبرد تماما.
- بعد التأكد من تمام تبريد الكنافة يتم وضع واحدة منها داخل طبق التقديم ثم تفرد طبقة من الكريم شانتيه فوقها ثم توضع شرائح المانجو.
- توضع صينية الكنافة الأخرى فوق شرائح المانجو، ثم تفرد كمية من الكريم شانتيه ويمكن استعماله لتزيينها من خلال صنع بعض الوردات.
- يمكن تزيين الكنافة بواسطة مجموعة من المكسرات المجروشة، بحيث ترش على سطحها ثم تقطع الكنافة وتقدم للأكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلي ووفري في رمضان أعملي الكنافة بالمانجو على أصولها بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات وأحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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