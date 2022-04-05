أنقذها من الضياع.. تبييض الأسنان في المنزل بمواد طبيعي وودعاً لشكل الفم المحرج

إن اصفرار الأسنان لا يسبب أي أوجاع بالفم، ولكنه يؤدي إلى شكل غير مرغوب فيه لذا يسعى الكثير من الأفراد في الحصول على طرق فعالة من أجل تبييض الأسنان في المنزل حتى يتم الحصول على الابتسامة الصافية وجعل الأسنان في شكلها الصحي، وذلك أيضًا من خلال تناول بعض أطعمة واتباع الطرق الصحية.

تبييض الأسنان في المنزل

من المشكلات المزعجة والمحرجة مشكلة اصفرار الأسنان، لذلك يتم البحث حول أفضل طرق لتبيض الاسنان بفاعلية وبمواد طبيعة دون الحاجة لزيارة عيادات الأسنان، لذلك يمكنك في وقتنا الحالي بتحسين المظهر الخارجي للأسنان بالإضافة إلى تبييض الأسنان يتم عن طريق ما يأتي:

تبييض الاسنان بقشر الموز

تحتوي قشرة الموز على عنصري البوتاسيوم والماغنسيوم وتقوم الأسنان بامتصاص هذين العنصرين.

من الضروري استخدام القشور الغير سوداء، ونقوم باستخدامها عن طريق فرك الأسنان.

بعد ذلك يتم استخدام قشور الموز من المنطقة الداخلية، بالإضافة إلى إنه يجب استخدامها بشكل سريع عقب تقشير الموزة.

عند فرك القشور بالأسنان من الضروري ألا نغلق الفم، ونقوم ببعد الشفتين عن بعض.

نقوم بعملية الفرك لمدة تصل إلى خمس دقائق حتى نحصل على النتيجة الجيدة.

تبييض الاسنان بقشر البرتقال

عند فرك الأسنان بقشور البرتقال بشكل منتظم يعمل ذلك على منع تراكم الطبقة الصفراء على الأسنان.

بينما تحتوي قشرة البرتقال على فيتامين ج وعنصر الكالسيوم، لذا فإنهما مهمان للقضاء على البكتيريا الصغيرة التي تسبب ذلك الاصفرار.

إذا كان لا يوجد قشور البرتقال التي تكون طازجة، فيمكننا استخدام قشور البرتقال الجافة ولكن عقب سحقها.

وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة بالليمون

نستطيع أن نقوم بكل بعملية تبييض الأسنان وبشكل سريع من خلال استخدام العنصر الآتي:

يعمل عنصر الليمون في التخلص السريع من الطبقة الصفراء التي قد يعاني منها بعض الأفراد.

يمكن للفرد أن يقوم بعملية المضمضة والغرغرة بالليمون.

بعد ذلك يتم فرك الأسنان بعصير الليمون واستخدام الملح، ونقوم بوضع ذلك المزيج على الأسنان لفترة ثم غسلها.

يتم تنظيف الأسنان عن طريق القطن.

لكن لا يجب استخدام عنصر الليمون حتى لا يؤثر بشكل سلبي على المينا لحمايتها من الحساسية.

كيفية تبييض الأسنان في يوم واحد

يمكن تبييض الأسنان بشكل سريع بيوم واحد عن طريق ما يأتي:

استخدام العسل والزنجبيل عن طريق الحصول على الفرشاة، ثم نضع معجون العسل بالزنجبيل على الأسنان.

بعد ذلك نضع المزيج على الأسنان حتى دقيقتين.

يمكن أن نحصل على أسنان لامعة من خلال استخدام طرق تبييض الأسنان في المنزل، حيث تتعدد الطرق ولكن جميعها تؤدي إلى نفس النتائج عند الانتظام عليها ومتابعتها بشكل دوري، وأن يكون هناك تناسب في المواظبة حتى لا نعرض مينا الأسنان للخطر.