مش هتنشف أو تبوظ.. وداعًا لفشل البسبوسة بكل اسرار نجحها ولا للجاهزة

دائمًا ما نجد أن الكثير من الناس تحاول إعداد البسبوسة داخل المنزل بنفس طريقة إعدادها داخل المحلات، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولاتهم بالفشل الواضح، لكننا سنقول وداعًا لفشل البسبوسة عند عرضنا لهذا المقال.

وداعًا لفشل البسبوسة

سنقول بالفعل وداعًا لفشل تحضير البسبوسة، وذلك بعد عرضنا التفصيلي لأسهل وأنجح طريقة عمل صينية بسبوسة بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير البسبوسة الأصلية

400 جرام من السميد، أي بما يعادي كوبان.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من السمنة البلدي.

كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

مقادير شربات البسبوسة

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من السمنة.

عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف من الماء.

مقادير تزيين البسبوسة

فستق مجروش.

قشطة طازجة.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

يجب ان نقوم أولًا بتحضير الشربات، وذلك من خلال وضع الماء والسكر معًا داخل إناء على النار، وذلك مع تقليب السكر في الماء جيدًا.

وبعد أن يتم غلي الماء والسكر معًا، فهنا نقوم بوضع الليمون، ومن ثم نقوم بغلق النار، وترك الشربات حتى يبرد، وبعدها نقوم بوضع ملعقة السمنة، وذلك قبل أن يتم وضعه على البسبوسة مباشرة.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم ونضيف به السميد مع السمنة، ومن نقوم بخلطهم دون أن يتم العجن.

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل والسكر والزبادي والبيكينج باودر، وبعدها نقوم بتقليب المكونات معًا بشكل جيد.

ثم وبعد أن تحصلنا على قوام متجانس وطري، فهنا نقوم بدهن الصينية بالسمنة أو الطحينة.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط داخل الصينية وتوزيعه بالشكل الصحيح.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك نقوم بوضع البسبوسة داخل الفرن لمدة نصف ساعة.

ثم بعد أن يصبح لون البسبوسة ذهبي فهنا تكون جاهزة للخروج من الفرن.

بعد ذلك نقوم بإضافة الشربات البارد عليها مباشرة فور خروجها من الفرن، ويتم تغطيتها حتى تبرد بعض الشيء.

ثم نقوم بتزيين البسبوسة بالقشطة والفستق المجروش، وبذلك يكون لدينا أفضل مذاق للبسبوسة دون الحاجة إلى شرائها من أي محل.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أبسط وأسرع طريقة تحضير بسبوسة داخل المنزل، فيجب أن نأخذ كل خطوة قمنا بعرضها داخل هذا المقال في عين الاعتبار، حتى نقوم بالفعل وداعًا لفشل البسبوسة بشكل نهائي.