لسحور رمضان.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة أحلي بكتير من الجاهز مش هتشريه من برة تاني

طريقة عمل برجر المطاعم الشهير ، يبحث الكثير من الأشخاص عن السر وراء طعم برجر المطاعم، لذا قامت الامهات بالبحث عن طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة، لضمان مكونات البرجر ومدى صحة مكوناته وكذلك يتكلف البرجر الخارجى الكثير من الأموال، لذا سنقدم لكم طريقة تحضير البرجر الشهى الذي يكفي لأربعة أفراد في الأسرة ، و يستغرق تحضيره حوالى تلت ساعة، ويمكن أن يقدم بجانب البطاطس المحمرة او الشيبسي، وكذلك المخلل والكاتشب والمايونيز، ويمكن أن يقدم على هيئة سندوتشات طازجة، البرجر من أفضل الوجبات السريعة التى يفضلها الكثير سواء من الصغار أو الكبار، وعند شراءه من الخارج فإنه يكلف الكثير، ولكن بتحضيره في المنزل يضمن صحة البرجر وسلامة مكوناته ، كما أنه لا يكلف الكثير مثل الخارجى.

طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم مضافا إليه قطعة من الدهن.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة من بهارات اللحم مضافا إليه نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الثوم البودرة وكذلك نصف

ملعقة من البصل البودرة.

القليل من الزيت.

طريقة التحضير

نقوم بعجن جميع المكونات ماعدا اللحم معا حتى تمام الاندماج.

نقوم بإضافة اللحم المفروم والتقليب جيدا حتى تمام الانسجام.

نقوم بتشكيل اللحم جيدا علي هيئة كرات متساوية ونقوم بضغط اللحم بواسطة مكبس البرجر.

نحضر طاسة من التيفال بحيث لا يلتصق بها البرجر.

ثم نقوم بوضع كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم بوضع قطع البرجر .

ولا نقلبه باستمرار بل نتركه حتى تنضج من ناحية.

ثم نقوم بتقليبه على الناحية الأخرى حتى تمام النضج.

طريقة إعداد سندوتش البرجر

مكونات سندوتش البرجر

4 قطع من الخس أو الكابوتشا.

بعض شرائح من الطماطم.

بعض شرائح البصل .

نصف كوب من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

طريقة إعداد سندوتش البرجر

أولا نقوم بفتح العيش أو الكيزر.

ثم نضع البرجر ونرص فوقه شرائح البصل

ثم نقوم بوضع شرائح الطماطم و ورقة الخس.

وهكذا حتى إنتهاء كمية البرجر.

وهكذا حتى إنتهاء كمية البرجر. ولا ننسي ان نضع القليل من الكاتشب والمايونيو على البرجر أو على حسب ما تفضله.

كما يمكن تقديمه مع صلصة الطحينة البيضاء اللذيذة.

البرجر من أحسن الاكلات التي يمكن تناولها خصوصا فى شهر رمضان ولكي تحصلي على برجر المطاعم الشهير يجب عليكي أن تقومي بعمل العجينه السحرية حني تحصلي على برجر شهير بدون مجهود قونؤ بإتباع الخطوات التي قمنا بذكرها في المقال وسوف تحصلين على برجر مطاعم مثل الجاهز تمام بدون مجهود قومي يعمل وتصنيع البرجر