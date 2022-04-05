أنقذ نفسك قبل فوات الأوان ..سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم تدل على إصابتك بأمراض خطيرة !!

يحدث سيلان اللعاب لكثير من الناس أثناء النوم ولا يعرفون ما هو سبب ذلك ولا يهتمون بالأمر لذلك تجد بأن الشخص أثناء نومه يتدفق اللعاب السائل من فمه إلى الوسادة أثناء النوم لذلك عندما يتعرض أي شخص لذلك نجد أنه مصاب بأي مرض من الأمراض التي سوف نوضحها حيث تعددت أمراض السيلان ببعض الأمراض مثل الأمراض العصبية والأمراض العضوية وسوف نوضح أهم هذه الأمراض من خلال هذا المقال إلى جانب الطرق اللازمة لتقليل هذا السيلان..

أمراض سيلان اللعاب

نجد أن لسيلان اللعاب أثناء النوم يدل على تواجد كثير من الأمراض سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

التهاب الجيوب الأنفية: يحدث السيلان لمن يعانوا من التهاب الجيوب الأنفية وذلك بسبب انسداد الأنف وعدم قدرتها على التنفس مما يجعل المريض يفتح فمه أثناء النوم ليقوم بالتنفس منه فيحدث السيلان.

التهاب الحلق واللوزتين: تجعل المريض يشعر بألم خلال النوم مما يجعله يقوم بالسيلان أثناء النوم بسبب ألم الحلق.

حدوث الم المعدة والجهاز الهضمي يمكن أن يسبب سيلان اللعاب أثناء النوم.

الحمل: هو ليس مرض ولكنه يسبب سيلان اللعاب وذلك بسبب عدم قدرة الحامل على التنفس أثناء النوم مما يسبب سيلان اللعاب لها أثناء النوم.

ظهور الأسنان لدى الأطفال الرضع: يسبب السيلان لهم أثناء النوم وذلك بسبب زيادة كمية اللعاب حول الأسنان.

زيادة كمية اللعاب في الفم يؤدي إلى زيادة سيلان اللعاب أثناء النوم.

الإصابة بمرض سرطان المعدة: يمكن أن يسبب سيلان اللعاب أثناء النوم.

الإصابة بأمراض الخلل في الجهاز العصبي تسبب سيلان اللعاب مثل التوحد ، متلازمة داون.

طرق طبيعية لتجنب سيلان اللعاب

هناك بعض الطرق التي يجب أن نفعلها لكي نقلل من سيلان اللعاب أثناء النوم وسوف نوضح هذه الطرق من خلال النقاط التالية..