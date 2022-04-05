القناع المذهل للتخلص من التجاعيد وشد البشرة وجعلها صافية خالية من كل عيوب البشرة

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع المذهل للتخلص من التجاعيد وشد البشرة وجعلها نضرة صافية خالية من كل عيوب البشرة، هذا القناع هو قناع طبيعي مضاد للشيخوخة وإزالة التجاعيد وتحضيره سنحتاج إلى بذور الكتان، بذور الكتان تقلل من ظهور تجاعيد البشرة كما أنها ترطب البشرة وتزيد من نعومتها لاحتوائها على احماض دهنية، كما نحتاج إلى الموز فهو يحتوي على فيتامين أ و فيتامين ب 6 الذي يساعد على إعادة ترطيب وإصلاح البشرة الجافة والتالفة، بالإضافة إلى زيت جوز الهند فهو يؤخر ظهور التجاعيد ويمنع الشيخوخة المبكرة.

القناع المذهل للتخلص من التجاعيد وشد البشرة

مكونات الوصفة الأولى :

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

نصف حبة موز.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

في إناء معدني أضف بذور الكتان والماء ثم ضعه على النار ليتم سلق بذور الكتان على نار هادئة، وتتكون رغوة بيضاء ويصبح المزيج لزج وبعد ذلك اترك المزيج حتى يبرد ثم قم بتصفيته بإستخدام قطعة قماش خفيفة، استخراج هلام بذور الكتان فهو يحارب التجاعيد ويقلل من ظهورها، اترك جل بذور الكتان جانباً ومن جانب آخر خذ نصف حبة الموز وقطعها ثم اهرسيها جيداً بالشوكة، وبعد ذلك أضف إليه زيت جوز الهند ومقدار ملعقتين كبيرتين من هلام بذور الكتان ثم امزج المكونات بشكل جيد، ويمكنك طحن المكونات بالخلاط اليدوي للحصول على مزيج ناعم والآن حصلنا على قناع طبيعي مضاد للتجاعيد.

ضعي الخليط على بشرة وجهك ورقبتك ويمكنك أيضاً تطبيقه على التجاعيد حول العينين، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعد ذلك رطبي بشرتك بزيت أو كريم مرطب، كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الإستخدام.

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مكونات الوصفة الثانية :

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار بذور الشيا في وعاء مناسب ثم أضف إليها الماء المغلي واترك بذور الشيا تنقع في الماء لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك أضف بذور الكتان في إناء معدني واضف إليها بذور الشيا المنقوعة مع إضافة الماء، ثم حرك المكونات قليلاً وبعد ذلك ضع الإناء على النار ليغلي المكونات لمدة 10 دقائق، مع تحريك المزيج من حينٍ لآخر وبعد ذلك اتركه حتى يبرد ثم قم بتصفيته بإستخدام قطعة قماش خفيفة.

استخراج هلام بذور الكتان وبذور الشيا ثم احتفظ بهذا الجل في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لفترة طويلة، ضعي هذا الجل على بشرتك في المساء قبل النوم ضعيه على بشرة الوجه والرقبة وحول العينين، ثم دلكي بشرتك بهذا الجل لمدة دقيقتين ثم اتركي هذا الجل على بشرتك طوال الليل وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء في الصباح، ضعي هذا الجل على بشرتك كل ليلة قبل النوم وستحصلين على نتيجة جيدة في شد البشرة و علاج التجاعيد من الأسبوع الأول من الإستخدام.