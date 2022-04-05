اللقيمات القطنية المقرمشة بقوام عجينة مظبوط تجعلها لا تشرب الزيت

تعتبر اللقيمات من أشهى المقبلات التي يفضلها الكثيرون وخاصة في شهر رمضان الكريم حيث لا تخلو مائدة العرب بشكل عام من وجود الحلوى ومن أشهر تلك الحلويات حلوى اللقيمات التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل، حيث أنها من الحلويات الخفيفة على المعدة ويفضل تناولها بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير اللقيمات

تحضير اللقيمات القطنية المقرمشة

يبحث الكثيرون عن الخطوات التي تتبع من أجل تحضير اللقيمات ويمكن بكل سهولة تحضير اللقيمات بالجبن بدلًا من أن يتم تناولها سادة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير اللقيمات بالجبن.

مكونات اللقيمات بالجبن

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ربع كأس من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتان كبيرتان من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الزعفران. مكعبات من الجبنة الكريمي. كأسان من المياه الدافئة. زيت للقلي والتحمير. شربات لسقي اللقيمات وتزيينها.

خطوات تحضير اللقيمات

يتم تحضير اللقيمات بخطوات بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير اللقيمات.

طريقة تحضير اللقيمات القطنية بالجبنة

يتم خلط كلًا من الدقيق والنشا ثم يتم إضافة الخميرة ويتم تقليب المقادير مع بعضها البعض جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من السكر والزعفران والملح ويتم التقليب جيدًا. القيام بإضافة كلًا من الجبنة والمياه الدافئة إلى المقادير مع الاستمرار في العجن بالاعتماد على العجانة لحين أن يتم الحصول على عجينة. يتم ترك العجينة لمدة ساعتين في مكان دافئ لحين أن تتحمر. الحصول على طاسة ويتم رفعها على النار ثم يتم إضافة الزيت لها وتركها لحين أن يسخن. بعد ذلك يتم الحصول على كمية من العجينة ويتم وضعها في المقلاة ثم يتم تركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم تصفيتها من الزيت ويتم وضعها بالشربات وتصفها ثم توضع في طبق التقديم.

مقادير تحضير اللقيمات المقرمشة