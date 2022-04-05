أكلة العزومات اللذيذة أعملي صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم رهيب

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الكثير من الأشخاص يتساءل عن طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل سهولة، والتي تعد واحدة من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها بكثرة، داخل العديد من البيوت المصرية نظرا لسهولة تحضيرها، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج وتصبح جاهزة للأكل، بالإضافة إلى أنها تتميز بالقيمة الغذائية المرتفعة، والمتمثلة في البروتينات في صورة الدجاج بالإضافة إلى الكربوهيدرات والمتمثل في البطاطس، نتعرف خلال هذا المقال على طريقة تحضير هذا الصنف بكل سهولة وبدون مجهود أو تعب.
مكونات صينية البطاطس بالفراخ
يتميز هذا النوع من الطعام الطعم اللذيذ بالإضافة إلى سهوله التحضير، فضلا عن مكوناته التي تعد اقتصادية إلى حد ما مقارنة بأصناف الطعام الأخرى، كما أن هذا الطعام يكفي بعد كبير من الأفراد، ويتم تحضيره من خلال ما يلي:
- دجاجة وزن 2 كيلو جرام تقريبا.
- كيلو من البطاطس الطازجة.
- كوبين من عصير الطماطم.
- ثوم مهروس.
- زيت نباتي.
- فلفل حار.
- توابل متنوعة “ملح، فلفل أسمر”.
طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ
- في البداية يتم وضع كمية صغيرة من الزيت داخل صينية مناسبة ثم يضاف الثوم المهروس.
- تقلب المكونات السابقة حتى يلاحظ تلون الثوم بلون ذهبي خفيف ثم يضاف عصير الطماطم المصفى.
- يتم تقطيع الدجاجة بعد غسلها جيدا إلى أربعة أجزاء ثم توضع داخل الصينية.
- تقشر البطاطس وتقطع على هيئة دوائر بحيث تكون عريضة بعض الشيء.
- تضاف إلى صينية الدجاج ثم تضاف بعض التوابل مثل الملح والفلفل الأسمر حسب الرغبة.
- يتم إدخال الصينية داخل فرن على درجة حرارة حوالي 200 درجة مئويه وتترك حتى تمام النضج.
- يفضل مراقبة الصينية داخل الفرن أثناء التسوية من حين لآخر وتزويدها بالماء في حالة الحاجة.
- يمكن تشغيل الشواية لإعطاء الصينيه لون مميز قبل خروجها من الفرن.
- يمكن تقديم هذا الصنف مع طبق من الأرز الأبيض كمصدر غني بالكربوهيدرات أو استبداله بالخبز الأبيض.
- يتم إحضار طبق من السلطة الخضراء كمصدر غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وبذلك يتم الحصول على وجبة متكاملة تحتوي على كافة العناصر الغذائية الهامة للجسم.
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