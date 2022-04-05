أكلة العزومات اللذيذة أعملي صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم رهيب

الكثير من الأشخاص يتساءل عن طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بكل سهولة، والتي تعد واحدة من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها بكثرة، داخل العديد من البيوت المصرية نظرا لسهولة تحضيرها، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج وتصبح جاهزة للأكل، بالإضافة إلى أنها تتميز بالقيمة الغذائية المرتفعة، والمتمثلة في البروتينات في صورة الدجاج بالإضافة إلى الكربوهيدرات والمتمثل في البطاطس، نتعرف خلال هذا المقال على طريقة تحضير هذا الصنف بكل سهولة وبدون مجهود أو تعب.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ

يتميز هذا النوع من الطعام الطعم اللذيذ بالإضافة إلى سهوله التحضير، فضلا عن مكوناته التي تعد اقتصادية إلى حد ما مقارنة بأصناف الطعام الأخرى، كما أن هذا الطعام يكفي بعد كبير من الأفراد، ويتم تحضيره من خلال ما يلي:

دجاجة وزن 2 كيلو جرام تقريبا.

كيلو من البطاطس الطازجة.

كوبين من عصير الطماطم.

ثوم مهروس.

زيت نباتي.

فلفل حار.

توابل متنوعة “ملح، فلفل أسمر”.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ