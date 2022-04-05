من المطبخ اليوناني.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بأسرارها وكاملة حتى لو كنتي مبتدئة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الجميع صغار كانوا أو كبار، كما أنها أساسية في كل العزومات، ويمكن لأي شخص إعدادها حتى وإن كان لا يجيد الطهي، فهي عبارة عن خطوات متتالية وسهلة، كما أنها مفيدة ومغذية لاحتوائها على عناصر غذائية كثيرة ولا تقتصر على نوع واحد من المواد الغذائية، وتتنوع طرق تحضيرها لهذا سوف نسرد لكي بشيء من التفصيل بعض الطرق والخطوات ببساطة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للمبتدئين خطوة بخطوة

تتصدر صانيه المكرونة بالباشامل موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك حيث انها اساسة في اغلب العزومات، لذلك ان كنتي عروسة جديدة او لا تعرفي طريقة عملها نحن نخبرك بأسهل طريقة لعمل صانيه مكرونة بالباشامل وباحترافية فقط اتبعي الخطوات التالية:

اسهل طريقة عمل مكرونة بالبشاميل للمبتدئين

المقادير:

كيس مكرونة قلم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة بصل كبيرة أو حبتين حجم وسط.

وحبة طماطم كبيرة.

حبة فلفل أخضر.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة زبدة أو سمن.

لتر حليب.

طريقة عمل البشاميل للمكرونة

أولا في حلة نضع الزبدة ثم الدقيق ونقلب حتى يأخذ الدقيق لون ذهبي.

بعد ذلك نضيف اللبن البارد بالتدريج مع التقليب بسرعة حتى لا يحدث تكتل.

ثم ضعي ملعقة ملح (حسب رغبتك) والفلفل الأسود ويمكنك وضع مكعب دجاج يضيف له نكهة مميزة.

بعد ذلك إذا أحببت الموزاريلا فضعي منها على البشاميل واتركيها تذوب في البشاميل لتعطيه القوام والشدة المميزة للموزاريلا.

طريقة عمل عصاج اللحمة المفرومة

أولا في الطاسة نضع الزبدة مع القليل من الزيت ونضيف البصل المفروم ونقلب حتى يتغير لونه ويذبل ثم نضيف الفلفل المقطع.

بعد ذلك نضع اللحم المفروم ثم نقلب قليلًا ويمكنك إضافة معلقة صلصة أو عصير طماطم ونتركه على نار هادئة لينضج.

ثم نبشر جزرة صغيرة ونضعها فهي تعطيه مذاق رائع ويمكنك الاستغناء عنها.

وأخيرًا نضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم.

خطوات اعداد صينية مكرونة بالبشاميل

أولا في صانية نضع نصف كمية المكرونة المسلوقة ونضع فوقها ثلث او ازيد قليلا كمية البشاميل.

بعد ذلك نفرد طبقة العصاج على الصانيه.

ثم نضع على النصف الثاني من المكرونة ثلث البشاميل.

ثم نفردها على الصانيه بالتساوي.

بعد ذلك نضيف الثلث الباقي من البشامل وهو الثلث الأقل على وجه الصانيه ونهز الصانيه حتى يتغلغل بين المكرونة

بينما يمكنك وضع جبنة موزاريلا على الوجه ويمكن الاستغناء عنها.

بعد ذلك نضعها في الفرن حتى نلاحظ أن الوجه أخذ اللون الوردي المميز للمكرونة ثم نخرجها وتكون جاهزة.

إن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل وجبة تسعد أولادك وزوجك ويمكنك وضعها بجانب محشي ورق العنب ويمكن الاكتفاء بها كوجبة، لا تكترثين من خطواتها الكثيرة فهي سهلة التحضير وبالهناء والصحة.