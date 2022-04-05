طريقة عمل وصفة شامي كباب من المطبخ الباكستاني

وصفة شامي كباب من الاكلات الشعبية المشهورة في باكستان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طريقة عمله بالخطوات والفيديو.
وصفة شامي كباب:
وقت التحضير والطبخ: 47 دقيقة.
الكمية تكفي 12 فرد.
المقادير:
– 1 كيلو لحمة متقطعة قطع صغيرة.
– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.
– 1 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم ناعم.
– 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة, او اكتر حسب الرغبة.
– 1 معلقة صغيرة كمون مطحون, او اكتر حسب الرغبة.
– ½ معلقة صغيرة كركم مطحون.
– ½ معلقة صغيرة توابل جارام ماسالا, او اي نوع توابل تفضليها.
– ½ معلقة صغيرة شطة, او حسب الرغبة.
– ملح حسب الذوق.
– ½ كوباية ماية.
– ½ كوباية حمص.
– ½ كوباية كزبرة خضرا مفرومة.
للقلي:
– 2 بيضة.
– 1 معلقة كبيرة كزبرة طازة مفرومة.
– ½ معلقة صغيرة شطة, او حسب الرغبة.
– ملح حسب الرغبة.
– ¼ كوباية بقسماط, او حسب ما تحتاجي.
– ¼ كوباية زيت نباتي, او حسب ما تحتاجي.
طريقة التحضير:
الخطوة 1:
سخني حلة على نار متوسطة وضيفي اللحمة المفرومة, الثوم, الزنجبيل, الكزبرة, الكمون, الكركم, الجارام ماسالا او التوابل بتاعتك, الشطة, الملح, الحمص, الماية ، وسيبي المكونات على نار خفيفة لحد ما اللحمة تستوي تماما والماية كلها تتبخر ، لمدة 30 – 35 دقيقة.
الخطوة 2:
اضربي خليط اللحمة والحمص في الخلاط ، وضيفي لهم الكزبرة الخضرا ، واضربيهم لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس ، خدي من خليط اللحمة والحمص كرات بحجم متوسط وشكليها على شكل فطاير مسطحة ناعمة شبه البرجر.
الخطوة 3:
في طبق اضربي البيض وضيفي له الكزبرة الخضرا, الشطة, والملح ، في طبق تاني حطي البقسماط ، اغمسي كل واحدة من كرات اللحمة اللي شكلناها في خليط البيض وبعدين دحرجيها في البقسماط.
الخطوة 4:
في طاسة سخني الزيت على نار متوسطة ، واقلي الكباب لحد ما لونه يبقى لونه دهبي مقرمش ، حوالي من 2 – 4 دقايق لكل جنب.
نصيحة: لو الخليط مش جاف كفاية ، الكباب هيتفتت معاكي لما تيجي تقليه ، وعشان تتفادي المشكلة دي ضيفي 1 معلقة كبيرة دقيق لخليط اللحمة والحمص قبل القلي لو احتاجتي لده.
الطريقة بالفيديو:
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