طريقة عمل وصفة شامي كباب من المطبخ الباكستاني

وصفة شامي كباب من الاكلات الشعبية المشهورة في باكستان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طريقة عمله بالخطوات والفيديو.

وصفة شامي كباب:

وقت التحضير والطبخ: 47 دقيقة.

الكمية تكفي 12 فرد.

المقادير:

– 1 كيلو لحمة متقطعة قطع صغيرة.

– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

– 1 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم ناعم.

– 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة, او اكتر حسب الرغبة.

– 1 معلقة صغيرة كمون مطحون, او اكتر حسب الرغبة.

– ½ معلقة صغيرة كركم مطحون.

– ½ معلقة صغيرة توابل جارام ماسالا, او اي نوع توابل تفضليها.

– ½ معلقة صغيرة شطة, او حسب الرغبة.

– ملح حسب الذوق.

– ½ كوباية ماية.

– ½ كوباية حمص.

– ½ كوباية كزبرة خضرا مفرومة.

للقلي:

– 2 بيضة.

– 1 معلقة كبيرة كزبرة طازة مفرومة.

– ½ معلقة صغيرة شطة, او حسب الرغبة.

– ملح حسب الرغبة.

– ¼ كوباية بقسماط, او حسب ما تحتاجي.

– ¼ كوباية زيت نباتي, او حسب ما تحتاجي.

طريقة التحضير:

الخطوة 1:

سخني حلة على نار متوسطة وضيفي اللحمة المفرومة, الثوم, الزنجبيل, الكزبرة, الكمون, الكركم, الجارام ماسالا او التوابل بتاعتك, الشطة, الملح, الحمص, الماية ، وسيبي المكونات على نار خفيفة لحد ما اللحمة تستوي تماما والماية كلها تتبخر ، لمدة 30 – 35 دقيقة.

الخطوة 2:

اضربي خليط اللحمة والحمص في الخلاط ، وضيفي لهم الكزبرة الخضرا ، واضربيهم لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس ، خدي من خليط اللحمة والحمص كرات بحجم متوسط وشكليها على شكل فطاير مسطحة ناعمة شبه البرجر.

الخطوة 3:

في طبق اضربي البيض وضيفي له الكزبرة الخضرا, الشطة, والملح ، في طبق تاني حطي البقسماط ، اغمسي كل واحدة من كرات اللحمة اللي شكلناها في خليط البيض وبعدين دحرجيها في البقسماط.

الخطوة 4:

في طاسة سخني الزيت على نار متوسطة ، واقلي الكباب لحد ما لونه يبقى لونه دهبي مقرمش ، حوالي من 2 – 4 دقايق لكل جنب.

نصيحة: لو الخليط مش جاف كفاية ، الكباب هيتفتت معاكي لما تيجي تقليه ، وعشان تتفادي المشكلة دي ضيفي 1 معلقة كبيرة دقيق لخليط اللحمة والحمص قبل القلي لو احتاجتي لده.

الطريقة بالفيديو:

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