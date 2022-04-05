أبسط طريقة لعمل صينية البطاطس بالسجق اللذيذة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل صينية البطاطس بالسجق، تتساءل الكثير من السيدات عن وصفات وأفكار جديدة ومختلفة لوجبات الإفطار في رمضان والخروج عن الأطعمة والأكلات التقليدية الأخرى، ومن بين هذه الوصفات التي يمكن إعدادها خلال وجبة الإفطار الرمضانية صينية البطاطس بالسجق والخضروات، والتي تمتلك قيمة غذائية عالية لتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة بعد ساعات طويلة من الصيام، تابعوا معنا وتعرفوا على طريقة تحضيرها خلال خطوات سريعة وبسيطة.

طريقة عمل صينية البطاطس بالسجق

تعد صينية البطاطس من الأكلات الشهيرة التي يفضل تناولها شريحة كبيرة من الأفراد، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة حسب الرغبة والنكهة المضافة إليها، فعادة تحضر صينية البطاطس باللحم أو الدجاج أو اللحمة المفرومة، حيث تحضر صينية البطاطس بأبسط الطرق وأقل المكونات وبخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، فهي مشبعة للغاية وتمنح الجسم الشعور بالطاقة والحيوية والنشاط، ومغذية بشكل كبير للجسم، واليوم سوف نقدم طريقة جديدة ومختلفة من تحضير صينية البطاطس بالسجق الطازج من خلال الخطوات التالية.

المكونات

ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.

نصف كيلو من حبات السجق المقطعة شرائح دائرية.

كوب ونصف من صلصة الطماطم الطازجة.

مقدار كوب من مرقة اللحم.

حبة واحدة من البصل المفروم.

ثمرتين من شرائح الفلفل الأخضر.

ملعقتين كبيرتين من السمنة البلدي.

فصين من الثوم المهروس.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

خطوات التحضير