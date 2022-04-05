نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاطر صحية يسببها الفول المدمس في السحور في المقال التالي
يعتبر الفول المدمس من أشهر الوجبات التي يتم تقديمها في رمضان أثناء وجبة السحور والتى يغفل الكثير من الأفراد عن العواقب التي تحدث في جسم الإنسان عند تناول الفول المدمس ومنذ بداية رمضان وتنتشر الكثير من الأخبار عن ضرورة تجنب الفول المدمس في وجبة السحور ولا نستطيع معرفة السبب في ذلك، مما جعل الكثير من الأفراد الذين يحافظون على الصحة وتجنب المخاطر الصحية التي يمكن أن تقابل الأفراد في شهر رمضان حتى لا يصيب الأفراد بالتعب والاجهاد خلال ساعات الصيام ويتسائلون عن ما هي الأضرار التي يمكن أن يسببها الفول المدمس عند تناوله وعلى الرغم من أنه يحتوي على الكثير من البروتين إلا أنه قد يؤثر على الكثير من الأفراد لذلك نقدم لكم المخاطر الصحية للفول عبر هذا المقال.
المخاطر الصحية للفول المدمس
تجنب الفول المدمس في السحور:
- يعمل الفول المدمس على تهيج القولون مما يشعر الفرد بالتعب خلال ساعات الصيام حيث يسبب اضطرابات المعدة.
- يحتوي الفول على مركب البيورين الذي ينتج عنه مرض النقرس وقد يسبب مشكلات أخرى في الدم.
- يحتوي الفول على الكثير من الأملاح مما يجعل احتمالية الإصابة بحصوات الكلى كبيرة.
- يتشبع الفول بالكثير من الزيوت مما يجعل احتمالية الإصابة بالسمنى وزيادة الوزن لدى الكثير من الأفراد بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة.
- لا يعتبر الفول من الأطعمة التي يتم هضمها بسهولة لذلك تسبب حالات عسر الهضم والتي ينتج عنها الامساك الشديد.
نصائح وجبات السحور:
- يجب الحرص على التنوع فى التناول وجبات مختلفة في السحور وعدم التركيز على الطعمية والفول فقط.
- لا بد من التنوع في الوجبات الأخرى حتى تسهم في مد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأخرى.
- الالتفات إلى الوجبات المفيدة مثل البيض والجبن حيث تعتبر تلك الوجبات مليئة بالفيتامينات والمعادن كما أنها خالية من الزيوت.
- ينصح بتأخير موعد تناول السحور قرابة أذان الفجر حتى يستفيد الجسم من الغذاء مما يشعر بطاقة خلال ساعات الصيام.
- الحرص على أن تكون الوجبة شاملة لجميع الفيتامينات والنشويات والبروتين لمنع الشعور بالتعب خلال ساعات الصيام.
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