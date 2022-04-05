نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابية زي المحلات من منزلك خطوة بخطوة في المقال التالي
تعد الزلابية من الحلويات المشهورة في مصر وتعد أيضاً من الحلويات الشرقية، وحيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء، كما يقبل على تناولها الكثير خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها الإنسان في فترة الصيام، حيث أنها أيضاً من الحلويات الغير مكلفة وبسيطة في التحضير، وكما أنها تتميز بطعم لذيذ وشهي ومقرمش أيضاً، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الزلابية المصرية
تعتبر الزلابية من الكرات المحببة التي تنضم ضمن أشهر الحلويات المحببة لدي الأفراد وعادةً ما يتم تحضرها في شهر رمضان نظراً لأنها خفيفة ولا تحتاج الكثير من المكونات لذلك يجب تحضيرها في المنزل وتفضل الأمهات أن تكون بتحضيرها وإعدادها بشكل منتظم يومياً بعد الإفطار بدلاً من شرائها من محلات الحلويات حيث تعتبر أسعار مكلفة في المحلات.
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق.
- أثنين ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة من ملح الطعام.
- كمية وفيرة من الزيت للقلى.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتى.
- سكر بودرة للتزيين
- كوب كبير من الشربات.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه ربع كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة ويضاف إليهم ملعقة صغيرة من السكر ونقلبهما جيداً معاً ثم نتركهما فى درجة حرارة الغرفة لمدة ربع ساعة نترك الخميرة حتى يتضاعف حجمها وتتخمر جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه الدقيق مع النشا ثم بعد ذلك يضاف إليهم رشة من الملح ونقلبهما جيداً بإستخدام المضرب اليدوى ثم بعد ذلك نضيف كمية من الزيت على الدقيق ونقلبهم جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار خليط الخميرة ونسكبه على الدقيق ونقلب جيداً ثم نسكب باقى الماء بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوى حتى يصبح لدينا عجينة ثقيلة ونتركها تتخمر فى مكان دافئ لمدة ساعتين على الأقل.
- الخطوة الرابعة بعد مرور الوقت وتختمر العجينة نضعها فى كيس حلوانى ثم بعد ذلك نضع الزيت غزير فى مقلاة عميقة على نار عالية ثم ننزل قطعة من العجينة تتلوها الأخرى من عجينة الزلابية من كيس الحلاونى لكى تكون الزلابية كلها بنفس الحجم والشكل ثم نقلبها فى الزيت حتى يصبح لونها ذهبى فاتح من كل الجوانب.
- الخطوة الخامسة قومي بإخراج الزلابية من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ ورقية حتى نتخلص من الزيت الزائد ثم بعد ذلك نضعها في الشربات البارد ونضعها بعد ذلك فى طبق للتقديم ونرش عليها السكر البودرة ثم قدميها.
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