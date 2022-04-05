طريقة عمل الزلابية زي المحلات من منزلك خطوة بخطوة

تعد الزلابية ‏من الحلويات المشهورة في مصر ‏وتعد أيضاً من الحلويات الشرقية، ‏وحيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء، ‏كما يقبل على تناولها الكثير خاصة في شهر رمضان المبارك، ‏حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها الإنسان في فترة الصيام، حيث أنها أيضاً من الحلويات الغير مكلفة وبسيطة في التحضير، ‏وكما أنها تتميز ‏بطعم لذيذ وشهي ومقرمش أيضاً، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الزلابية المصرية

تعتبر الزلابية من الكرات المحببة التي تنضم ضمن أشهر الحلويات المحببة لدي الأفراد وعادةً ما يتم تحضرها في شهر رمضان نظراً لأنها خفيفة ولا تحتاج الكثير من المكونات لذلك يجب تحضيرها في المنزل وتفضل الأمهات أن تكون بتحضيرها وإعدادها بشكل منتظم يومياً بعد الإفطار بدلاً من شرائها من محلات الحلويات حيث تعتبر أسعار مكلفة في المحلات.

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق .

أثنين ملعقة كبيرة من النشا .

كوب ونصف من الماء الدافئ .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

ملعقة صغيرة من السكر .

رشة من ملح الطعام .

كمية وفيرة من الزيت للقلى .

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتى .

سكر بودرة للتزيين

كوب كبير من الشربات .

طريقة التحضير: