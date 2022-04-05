طريقة عمل السمبوسة بالجبنة الموتزاريلا في البيت بكل سهولة

تعد السمبوسة بالجبنة الموتزاريلا من أكثر الوصفات اللذيذة التى يحبها الجميع، وكما تعتبر السمبوسة من المأكولات الرمضانية الشهية، وتعد السمبوسة من الأكلات المناسبة جداً للعزائم خاصة في شهر رمضان، وحيث أن السمبوسة تتميز بأنها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم وحيث يمكن حشوها السمبوسة بالكثير من الحشوات المختلفة سواء حلوة أو حادق، كما يتم حشو السمبوسة الحادقة باللحم المفروم أوالخضروات أو الجبن بأنواعها، وهي عبارة عن سمبوسة بعجينة منفوخة مقرمشة، وحيث تتميز بطعم لذيذ وشهي وقوامها المقرمش، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولا عجن، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل السمبوسة بالجبن الموتزاريلا بطريقة سهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل السمبوسة بالجبنة الموتزاريلا

المكونات:

علبة من عجينة السمبوسة .

نصف كوب من الجبنة شيدر المبشورة .

كوب واحد من الجبنة الموتزاريلا .

ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة .

ثمرة من الفلفل الأحمر المفروم .

كمية من الزيتون الأسود المقطع .

بيضة واحدة .

كمية من الزيت للقلي .

طريقة التحضير :