نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمبوسة بالجبنة الموتزاريلا في البيت بكل سهولة في المقال التالي
تعد السمبوسة بالجبنة الموتزاريلا من أكثر الوصفات اللذيذة التى يحبها الجميع، وكما تعتبر السمبوسة من المأكولات الرمضانية الشهية، وتعد السمبوسة من الأكلات المناسبة جداً للعزائم خاصة في شهر رمضان، وحيث أن السمبوسة تتميز بأنها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم وحيث يمكن حشوها السمبوسة بالكثير من الحشوات المختلفة سواء حلوة أو حادق، كما يتم حشو السمبوسة الحادقة باللحم المفروم أوالخضروات أو الجبن بأنواعها، وهي عبارة عن سمبوسة بعجينة منفوخة مقرمشة، وحيث تتميز بطعم لذيذ وشهي وقوامها المقرمش، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولا عجن، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل السمبوسة بالجبن الموتزاريلا بطريقة سهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل السمبوسة بالجبنة الموتزاريلا
المكونات:
- علبة من عجينة السمبوسة.
- نصف كوب من الجبنة شيدر المبشورة.
- كوب واحد من الجبنة الموتزاريلا.
- ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة.
- ثمرة من الفلفل الأحمر المفروم.
- كمية من الزيتون الأسود المقطع.
- بيضة واحدة.
- كمية من الزيت للقلي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم اخلطي فيه كوب من الجبنة الموتزاريلا مع نصف كوب من الجبنة شيدر المبشورة ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي مع ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة وبعد ذلك ضيفي إليهم ثمرة من الفلفل الأحمر المفروم واخلطي المزيج جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كمية من الزيتون الأسود المقطع واخلطي المكونات جيداً معاً حتى تصبح المكونات متجانسة ومتماسكة.
- الخطوة الثالثة بللي يديك بالقليل من الماء ثم قومي بمد أطراف كل عجينة السمبوسة بيديك وبعد ذلك ضعي مقدار ثلث كوب من الحشوة بداخل كل عجينة السمبوسة وأغلقي العجينة على الحشوة ثم لفي العجينة على شكل مثلث أو الشكل التى ترغب فيه حسب ذوق كل شخص.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء صغيرة مناسب ثم قومي اخفقي البيض ثم بعد ذلك إدهني السمبوسة به ثم قومي بإحضار قدر مناسب وحمي مقدار غزير من الزيت في قدر على النار ثم اقلي السمبوسة حتى تصبح مقرمشة وذهبية وبعد ذلك أصبحت السمبوسة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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