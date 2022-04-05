اصنعي بنفسك عجينة الكنافة في البيت باسهل الطرق

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‏تشتهر الكنافة في شهر رمضان المبارك وتعد من أكثر الحلويات انتشاراً في شهر رمضان، وحيث تعد الكنافة من الحلويات ذات مذاق لذيذ والتي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وتتميز الكنافة برائحتها ونكهتها المميزة والمختلفة، وتعد الكنافة مظهراً من مظاهر البهجة في شهر رمضان المبارك إذ تمتلئ معظم الشوارع والمحلات التجارية بصانع الكنافة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وكما أن الكنافة من الحلويات الشرقية المفضلة في جميع الأشهر وخاصة في شهر رمضان بعد الإفطار، وكثير منا لا يفضل شراءها من الخارج ويختار أن يقوم بعملها في المنزل، سوف ‏نعرض لكم الآن طريقة عمل عجينة الكنافة ‏زي الجاهزة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة لرمضان ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل عجينة الكنافة زي الجاهزة المكونات: كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

كوب من السميد الناعم .

كوب ونصف من الحليب .

كوب إلا ربع من السمن البلدي .

عدد أربع قطرات من ماء الورد .

صبغة كنافة . طريقة التحضير : أولاً يتم إحضار ‏ الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ثم بعد ذلك يتم وضع في وعاء الخلاط كوب من الدقيق المنخول مع كوب إلا ربع من السمن البلدي ثم بعد ذلك ضيفي إليهم كوب من السميد الناعم واخلطي المكونات جيداً معاً . ثانياً قومي بعد ذلك بإضافة كوب ونصف من الحليب السائل مع أربع قطرات من ماء الورد وثم بعد ذلك يضاف إليهم صبغة الكنافة ويتم تقليب الخليط جيداً حتى يتكون لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة في حالة كانت العجينة تحتاج إلى التجانس أكثر يمكنك إضافة القليل من الحليب . ثالثاً يتم إحضار كيس بلاستيكي ثم ضعي العجينة في الكيس البلاستيكي ثم يتم ثقب الكيس البلاستيكي من الأسفل عدة ثقوب أو بإستخدام الآلة اليدوية لتشكيل الكنافة في حالة عدم وجود الآلة اليدوية يمكنك استخدام الكيس البلاستيكي . رابعاً يتم إحضار صينية مناسبة ومدهونة بقليل من الزيت ثم قومي بتحريك الكيس البلاستيكي أو الآلة اليدوية للحصول على خطوط دائرية من عجينة الكنافة ثم توضع الصينية على النار وبمجرد أن يتم نضج الكنافة انتبهي جيداً لها لأنها لا تأخذ ثواني حتى تصبح عجينة كنافة وقومي برفعها من النار يتم جمعها أولاً بأول ثم بعد ذلك يتم تشكيل خطوط دائرية أخري من العجينة في الصينية نفسها وجمعها حتى الانتهاء من كمية العجينة مع كل مرة تضعين فيها الخليط قومي بعد ذلك بدهن الصينية بقليل من الزيت وبعد ذلك قومي بتخزينها في الفريزر لحين وقت الاستخدام ‏ بعد ذلك تصبح عجينة الكنافة جاهزة . عمر شويل - جدة اصنعي بنفسك عجينة الكنافة في البيت باسهل الطرق - ثقفني

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