طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة بأسهل الطرق في البيت

الفول من الوصفات التى تمتز بطعم لذيذة وخاصة الفول بالدقة والطحينة، وحيث يعتبر الفول من أشهر الوصفات اللذيذة في الوطن العربية، وحيث يتم تقديمه وطبخه بعده طرق حسب كل مدينة وبلد، وحيث أن الفول بالدقة والطحينة يعتبر من الأطباق الأساسية في جمهورية مصرالعربية، كما إنهم يعتمدون عليه بشكل أساسي على المائدة الإفطار والعشاء ‏وخاصة في شهر رمضان على طعام السحور، ولذلك نظراً لطعمه الللذيذ والشهية والتتبيلة المكونة من الدقة والطحينة، كما انه تتميز بأن له قيمة غذائية كبيرة مفيدة لجسم الإنسان لاحتوائه على الألياف الغذائية والبروتينات والسعرات الحرارية والكربوهيدرات التى يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أن طريقة إعدادها في البيت سهل التحضير، ولا يتطلب للكثير من الوقت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة

من المعروف أن الفول هو من البقوليات التي يتم تحضيرها من الأصناف الأساسية في وجبة السحور حيث تعتبر من الوجبات التي تعطي شعوراً طويل بالشبع لذلك يفضل الكثير من المنازل بتناولها في السحور، وعادةً ما يتم تناول طبق الفول بالتوابل بالإضافة إلى الزيت وتقليبه ولكن تمتلك الأمهات المزيد من الخبرة.

المكونات:

كوب واحد من الفول .

ربع كوب من عصير الليمون .

نصف كوب من زيت الزيتون .

فص كبير من الثوم المقشر .

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

‏ ملعقة كبيرة من البصل المفروم .

ملعقة كبيرة من الفلفل الاخضر المفروم .

ملعقة كبيرة من الطماطم المقطعة .

قرن من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح .

نصف ملعقة من الملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة .

‏ أثنين ملعقة من الطحينة .

طريقة التحضير :