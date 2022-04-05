نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة بأسهل الطرق في البيت في المقال التالي
الفول من الوصفات التى تمتز بطعم لذيذة وخاصة الفول بالدقة والطحينة، وحيث يعتبر الفول من أشهر الوصفات اللذيذة في الوطن العربية، وحيث يتم تقديمه وطبخه بعده طرق حسب كل مدينة وبلد، وحيث أن الفول بالدقة والطحينة يعتبر من الأطباق الأساسية في جمهورية مصرالعربية، كما إنهم يعتمدون عليه بشكل أساسي على المائدة الإفطار والعشاء وخاصة في شهر رمضان على طعام السحور، ولذلك نظراً لطعمه الللذيذ والشهية والتتبيلة المكونة من الدقة والطحينة، كما انه تتميز بأن له قيمة غذائية كبيرة مفيدة لجسم الإنسان لاحتوائه على الألياف الغذائية والبروتينات والسعرات الحرارية والكربوهيدرات التى يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أن طريقة إعدادها في البيت سهل التحضير، ولا يتطلب للكثير من الوقت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة
من المعروف أن الفول هو من البقوليات التي يتم تحضيرها من الأصناف الأساسية في وجبة السحور حيث تعتبر من الوجبات التي تعطي شعوراً طويل بالشبع لذلك يفضل الكثير من المنازل بتناولها في السحور، وعادةً ما يتم تناول طبق الفول بالتوابل بالإضافة إلى الزيت وتقليبه ولكن تمتلك الأمهات المزيد من الخبرة.
المكونات:
- كوب واحد من الفول.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- فص كبير من الثوم المقشر.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الاخضر المفروم.
- ملعقة كبيرة من الطماطم المقطعة.
- قرن من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح.
- نصف ملعقة من الملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- أثنين ملعقة من الطحينة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بغسل الفول جيداً حتى تتخلصي من أي شوائب ونقعه الفول في الماء يمكن إضافة إلى الفول نصف ملعقة صغيرة من الكربونات حتى ينضج بشكل أسرع وبعد ذلك قومي بتصفيته الفول وغسله جيداً ثم بعد ذلك ضعي الفول في وعاء وغمره بالماء واتركيه حتى يغلي على نار متوسطة مع تغطية الوعاء قومي بتهدئة درجة حرارة النار واتركي الفول حتى يغلي مع مراعاة إضافة القليل من الماء الساخن حتى يجف.
- الخطوة الثانية وبعد ذلك قومي برفع الفول من على النار عندما ينضج واتركيه جانباً ثم بعد ذلك قومي بإحضار الهون ودقي الثوم مع الفلفل الحار ثم ضيفي إليهم رشة من الملح حتى يصبح الخليط ناعماً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء ثم ضعي الفول في وعاء تقديم عميق وبعد ذلك ضيفي إليه نصف مقدار خليط الثوم والفلفل إلى الفول ثم ضيفي بعد ذلك نصف مقدار زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الطماطم المقطعة ثم تتبيل الفول برشة من الملح مع عصير الليمون ثم ضيفي إليهم نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة واخلطي المكونات ببعضها جيداً.
- الخطوة الرابعة يتم إحضار مقلاة صغيرة ثم ضعي المقلاة على نار متوسطة وإضافة المتبقي من زيت الزيتون وأي زيت أخر والمتبقي من خلطة الثوم وتشويح الخليط قليلاً ثم سكب المزيج المشوح على وجه الطبق وتزيينه بالمتبقي من الطماطم المفرومة مع أثنين ملعقة من الطحينةبعد ذلك أصبح الفول بالدقة والطحينة جاهزا للتقديم.
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