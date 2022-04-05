مش زي حد.. طريقة عمل شوربة لسان العصفور المميزة على أصولها أحلى من المطاعم مليون مرة

طريقة عمل شوربة لسان العصفور من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها داخل محركات البحث من جانب الكثير من الناس، وذلك يرجع إلى المذاق الشهي التي تتميز به هذا النوع من الشوربة، لكن دائمًا ما يجدون صعوبة بالغة في تحضيرها بأفضل شكل ممكن، لكننا سنقوم بتسليط الضوء على الطريقة الصحيحة والأصلية لشوربة لسان العصفور.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور

إليكم الطريقة الأصلية لعمل شوربة لسان العصفور في أسرع وقت ممكن، وهذا ما سنقوم بسرده بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كيس من لسان العصفور.

مكعب مرقة دجاج.

ورق لورا.

حبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من السمنة.

شوربة فراخ.

شوربة لسان العصفور المصرية مثل المطاعم

أولًا نقوم بإحضار وعاء عميق، ومن ثم نضيف به شوربة الفراخ، ونضعها على النار حتى تمام الغلي.

وبعد ذلك نضيف إلى الشوربة الملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار طاسة، ونضيف به ملعقة من السمنة، ونضعها على النار المتوسطة.

وبعد أن تذوب السمنة، فهنا تأتي خطوة إفراغ محتويات كيس لسان العصفور داخل الطاسة، وذلك مع

التقليب بشكل مستمر، حتى يتحول لون لسان العصفور إلى الذهبي الغامق.

التقليب بشكل مستمر، حتى يتحول لون لسان العصفور إلى الذهبي الغامق. وعلى الجانب الآخر نقوم بوضع لسان العصفور إلى الشوربة، ومن بعدها نقوم بتغطية الشوربة، ونتركها

على النار متوسطة لمدة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

على النار متوسطة لمدة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق. ومن الممكن أن نضيف للشوربة قطع من الخضار المسلوق والدجاج المسلوق، فهذه الإضافة تعزز من

مذاق شوربة لسان العصفور بصورة لافتة للنظر، وهذا ما يقوم به أغلب الناس.

مذاق شوربة لسان العصفور بصورة لافتة للنظر، وهذا ما يقوم به أغلب الناس. وبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة، فهنا تكون الشوربة جاهزة للتناول، فهي تقدم ساخنة، وذلك مع كمية من قطع الخبز المحمص، أو الرز، وبذلك سيكون لدينا أفضل وأشهى مذاق لشوربة لسان العصفورة بخطوات سهلة.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول طريقة عمل شوربة لسان العصفور، فالتوصل إلى أشهى مذاق لهذا النوع من الشوربة يعتمد بشكل أساسي على أخذ كل تفصيله قمنا بعرضها داخل هذا المقال في عين الاعتبار.