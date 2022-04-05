عندك قرعة ماء فارغة.. حضري أسهل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة

لقمة القاضي حلوى مشهورة، يمكنك عملها بأكثر من طريقة، وأبسط طريقة هي تلك الطريقة القادمة والتي نتحدث عنها من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر نوعية حلوى لقمة لقاضي أو الزلابية لا تحتاج لمكونات كثيرة فقط من الممكن الاعتماد على بعض المكونات الأساسية والتي من أهمها ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة حيث نهتم بعرض أهم المكونات والطريقة التي من الممكن أن تتبع للتحضير لتلك النوعية من الحلويات بأفضل طريقة.

مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة

يمكنك عمل حلول الزلابية أو لقمة القاض من خلال متابعة بعض الخطوات التي لا بد من توفر المكونات الأساسية كي تتم بنجاح، ومن خلال المزج الجيد بين المكونات وفق طريقة معينة تنتج حلوى لقمة القاضي بالطريقة المفضلة والقرمشة من الخرج وهشاشة قوامها من الداخل، وفيما يلي توضيح لأهم مكونات عجينة الزلابية، البدء في عمل حلوى مثل لقمة القاضي يتطلب توفر المكونات الآتية:

كوبان دقيق.

ماء فاتر بكمية مناسبة.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

ربع كوب من النشا.

طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة

من الممكن اتباع الخطوات القادمة لتحضير أسهل نوع من الحلويات الشرقية حيث يفضل تناولها الكثير من الأشخاص ومن السهل عملها كما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال عمل اختبار الخميرة بكميتها الموجودة في الوصفة مع القليل من الماء والسكر وملعقتان من الدقيق.

بعد التأكد من توفر البكتيريا النشطة في الخميرة فهذ ما يجعلنا نستمر في التحضيرات للوصفة بمزج كل المكونات مع بعضها للحصول على عجينة لقمة القاضي السائلة.

ترك العجينة حتى تختمر مدة نصف ساعة ثم البدء في تشكيلها.

التشكيل يكون من خلال استعمال كيس بلاستيك أو كيس لحلواني بدون أقماع التشكيل أو طريقة الملعقة والتي من خلالها من الممكن تشكيل لقمة القاضي لكرات صغيرة.

التحمير للقمة القاضي يكون بداخل زيت غزير وساخن.

التحمير للقمة القاضي يكون بداخل زيت غزير وساخن. التحمير لا يستغرق دقائق بعدها تصفى من الزيت وتوضع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت.

تزين بالعسل أو سكر البودرة.

لقمة القاضي من أكثر الحلويات التي يتم إعدادها بكل سهولة في البيت كما أن حلوي لقمة القاضي يتم عملها بصورة مستمرة في شهر رمضان ويمكن عملها بدون استخدام ماكينة لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال أسهل طريقة يمكن من خلالها عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة