يروي العطش.. طريقة عمل الخروب الأصلية مثل المحلات باحترافية وسر اللون والطعم المميز

يريد الكثير من الناس تحضير عصير الخروب اللذيذ بالمنزل دون شراءه من المحلات، وذلك لضمان تحضيره بالشكل الصحيح دون أن يكون هناك خطورة، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولتهم بالفشل في تحضيره داخل المنزل، لذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة عمل الخروب الأصلية داخل هذا المقال، وبالتأكيد سيتحول النجاح إلى فشل بعد عرضنا لهذا المقال.

طريقة عمل الخروب الأصلية

إليكم الطريقة الصحيحة والأصلية لعمل الخروب بالمنزل بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كيلو واحد من الخروب.

2 لتر من الماء.

كوبان من السكر الناعم.

عصير الخروب زي المحلات

في بداية الأمر نقوم بوضع الخروب داخل وعاء كبير الحجم به كمية من الماء تقدر بحوالي 2 لتر.

فيجب أن يتم نقع الخروب داخل هذا الكمية من الماء لفترة زمنية تصل إلى حوالي 12 ساعة، أو ليلة كاملة على أقل تقدير.

ولابد أن نأخذ في اعتبارنا هذه الخطوة، حتى نتحصل على مذاق لعصير الخروب لا يوجد به أي شوائب.

ومن ثم تأتي خطوة و ضع الخروب والماء داخل إناء، ومن ثم نضع هذا الإناء على النار بدرجة حرارة متوسطة.

فيجب وضع هذا الخليط على النار لمدة ساعة على أقل تقدير، وذلك حتى تمام الغليان، فيجب أن يتم تغطية الوعاء.

ومن بعد ذلك نقوم بإغلاق النار على المشروب، وتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم نقوم باستخدام المصفاة، حتى نقوم بتصفية المشروب من أي شوائب أو عوالق.

وبعد ذلك نقوم بوضع العصير داخل الثلاجة لمدة تقدر بحوالي ساعتين.

وقبل وضعه داخل الثلاجة، فيجب أن نقوم بوضع كوبين من السكر داخل المشروب، وذلك مع التقليب بشكل مستمر، حتى ذوبان السكر.

وبذلك يكون لدينا أفضل مذاق لمشروب الخروب الطبيعي، ويجب أن يتم تقديمه باردًا.

إلى هنا نكون قد طرحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة عمل الخروب الأصلية، حيث يعتبر الخروب من أشهى العصائر التي يتم تناولها بشكل كبير خلال شهر رمضان الكريم، ولكي نصل إلى أفضل مذاق له، فيجب أن نلتزم بكافة المقادير وخطوات التحضير التي ذكرناها في السابق.