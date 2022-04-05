اتحداكي هتجوعي.. طريقة عمل المكرونة مثل المطاعم لطعم تحفة بكل الأسرار والتكات

لدى المكرونة التي تعد داخل المطاعم مذاق خاص وفريد بها، وهذا ما يجعل الكثير من الناس تتهافت بالبحث عن طريقة عمل المكرونة مثل المطاعم، لكن دائمًا ما يواجهون صعوبة وفشل واضح في التوصل إلى نفس مذاق المطاعم، لكننا سنقوم بإزالة هذا الفشل بصورة نهائية بعد عرضنا التفصيلي لهذا المقال.

طريقة عمل المكرونة مثل المطاعم

يتمثل عرض أسهل وأسرع طريقة لعمل المكرونة مثلما ما يتم إعدادها داخل أشهر المطاعم بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كيس من مكرونة القلم.

نصف كيلو من الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملعقة صغيرة زيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 فص ثوم مفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

أولًا نقوم بوضع المكرونة داخل إناء متوسط الحجم به كمية من الماء وشرة ملح، ونضع هذا الإناء على

النار متوسطة، حتى تمام غلي المكرونة وسلقها بالشكل الصحيح.

النار متوسطة، حتى تمام غلي المكرونة وسلقها بالشكل الصحيح. لكن يجب أن نضيف بها ملعقتين من الزيت، وفترة سلق المكرونة تصل إلى حوالي 10 دقائق.

ومن بعد ذلك نقوم بتصفية المكرونة من الماء، ويفضل غسلها بالماء البارد، وتركها حتى تبرد تمامًا.

ثم نقوم بتجهيز صلصة المكرونة، وذلك يتم من خلال وضع قطع البصل داخل الخلاط الكهربائي، ومن

بعدها نضيف الطماطم إلى الخلاط، وذلك مع الاستمرار في الضرب داخل الخلاط الكهربائي.

بعدها نضيف الطماطم إلى الخلاط، وذلك مع الاستمرار في الضرب داخل الخلاط الكهربائي. وبعد ذلك نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم، ونضع به ملعقتين من الزيت، و2 فص من الثوم المطحون،

وذلك بالإضافة شرائح البصل.

وذلك بالإضافة شرائح البصل. ومن بعد أن يتغير لون البصل، فهنا تأتي خطوة إضافة وضع صلصة الطماطم والتي قمنا بتحضيرها،

فتترك الصلصة على النار لمدة 10 دقائق.

فتترك الصلصة على النار لمدة 10 دقائق. وبعد تمام نضج الصلصة، فهنا تأتي خطوة إضافة البهارات، وبعد ذلك نضع المكرونة، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة، وبعد مرور 5 دقائق، تكون المكرونة جاهزة للخروج من على النار، وتقدم ساخنة.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة كافة المعلومات التي تدور حول طريقة عمل المكرونة مثل المطاعم، حيث عرضنا لكم أسهل نوع من أطباق المكرونة والذي يتم إعداده بشكل دائم داخل أشهر المطاعم، لكن يقف نجاح هذا الطبق على حسب اتباع كافة الخطوات التي ذكرناها في بداية هذا المقال.