زي الكتاب مابيقول.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها ستشتهري بها بين أسرتك

تعتبر المكرونة البشاميل من أشهى وألذ الأكلات التي يعشقها معظم الناس، لكن دائمًا ما يعتقد البعض بأن هذا النوع من المكرونة من الصعب تحضيره بالمنزل مثل ما يتم إعداده داخل أشهر المطاعم المتخصصة في ذلك، فهذا الاعتقاد خاطئ بالمرة، لذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الأصلية بالمنزل داخل هذا المقال.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

إليكم أبسط وأسرع طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

نصف كيلو جرام من المكرونة المقصوصة.

ربع كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

لتر من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السمنة.

2 ملعقة كبيرة من الجبن المبشور.

طريقة المكرونة خطوة بخطوة

نقوم في البداية بوضع إناء على النار، ونضيف به السمن، وبعد إذابة السمن، فهنا تأتي خطوة وضع الدقيق، وذلك مع التقليب المستمر لمدة زمنية تقدر بحوالي 3 دقائق.

وبعد أن يتحول لون الدقيق إلى اللون البني، فهنا تأتي خطوة وضع الحليب بصورة تدريجية.

فيتم إضافة الجبن المشكل، وذلك بعد أن نلاحظ بأن قوام الدقيق واللبن قد تماسك بالشكل المطلوب، وبعد ذلك نقوم رفع الإناء من على النار.

وعلى الجانب الآخر نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة.

وبعد ذلك نقوم بسلق المكرونة على النار لمدة 10 دقائق، ومن بعد ذلك نقوم بتصفيتها تمامًا من الماء.

ومن ثم نقوم بإحضار صينية فرن كبيرة، وندهنها بالسمن، ومن ثم نضيف إليها المكرونة.

وبعد ذلك نضيف إليها صوص البشاميل، ومن بعد ذلك نقوم بتوزيع الكمية المتبقية من المكرونة.

ومن ثم نضيف صوص البشاميل على وجه المكرونة، وكمية من الجبن.

ويتم ترك الصينية داخل الفرن لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة، وبعد ذلك تكون جاهزة للخروج من الفرن، ويفضل أن يتم تقديمها ساخنة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة عمل المكرونة بالشاميل، حيث وجدنا أن الطريقة التي قمنا بعرضها تتميز بالسهولة والسرعة، فبعد الالتزام الكامل بكافة الخطوات التي قمنا بعرضها، فسوف نصل إلى أفضل مذاق لهذا النوع من المكرونة دون مواجهة أي صعوبة مثلما ما كان يحدث في السابق.