نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت النشادر اللذيذ في العيد بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
بسكويت النشادر من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وبسكويت النشادر أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يفضل تناول في أول أيام العيد، وهناك العديد من المناسبات السعيدة مثل الافراح والتي يتم عمل بسكويت النشادر بها في من عادات وتقاليد الزواج حيث يتم عمل بسكويت النشادر والكحك الناعم والغريبة والبيتي فور في الأفراح وهي من أهم المخبوزات التي يقدمها العروسين عند زيارة الضيوف لهم، وهي من مظاهر الاحتفال بالزواج في مصر حيث يقدم بسكويت النشادر بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو النسكافيه أو العصير الطازج، وكما أن طريقتنا المميزة لعمل البسكويت تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة لها والتي تتميز باحتوائها على الدقيق، والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات المغذية والمفيدة للصحة العامة والجسم، والتي تساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بصورة سليمة وصحية لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري المضافة إلى طريقتنا المميزة لعمل بسكويت النشادر، وذلك من خلال احتوائها على البيض والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير وصحي، والذي يساعد على تقوية وبناء العضلات والجسم بصورة سليمة وصحية لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم بسكويت النشادر.
طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناته
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي بسكويت النشادر الشهي، وذلك من طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وكما يساعدنا أيضا على التحكم في المكونات المضافة إليها وأختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة ودائما ما ننصح بضرورة عمل بسكويت النشادر في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخري.
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
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