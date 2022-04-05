كفتة الحاتي المشوية على الفحم على أصولها بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم ألذ المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي علي الفحم التي تعد من الأطعمة المميزة اللذيذة التي لها محبين كثيرين من مختلف الأعمار، وهي من الأطعمة التي يمكنها تناولها بأكثر من طريقة مع الارز او المكرونة لوحتي تناولها بالعيش، والطحينة، ولذلك تبحث السيدات عن طريقة صناعتها في المنزل لضمان صنعها بمكونات صحيحة، ونظيفة، ويمكنك اضافتها الي سفرتك لتضفي عليها المذاق الطيب، والشكل المميز كما أنها من الأطعمة المميزة التي يكثر تحضيرها في المناسبات، والاحتفالات، وموائد الرحمن، وللتعرف على طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة يمكنك أن تتبعي الخطوات التي يتم تقديمها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كفتة الحاتي علي الفحم

كفتة الحاتي من ضمن الأكلات المفضلة بين الناس في الكثير من الدول ويمكن أن نتناولها كوجبة أساسية بجانب طبق من المكرونة وسلطة طحينة وخبز أو نضعها في سندويتشات، ومن الممكن أن يتم عمل هذه الكفتة في الفرن أو يتم قليها في الزيت على البوتاجاز ولكن الشيء الأساسي الذي يؤثر في طعم كفتة الحاتي هي التتبيلة أو البهارات التي تضاف إليها.

يمكنك عمل كفتة الحاتي على الفحم بعد إحضار المكونات التالية:

إحضار واحد كيلو من اللحم، ويفضل من وجه الفخدة.

قطعة من منديل الطرب.

١ بصلة متوسطة الحجم، ومفرومة.

١ملعقة صغيرة من الملح.

١ معلقة من الفلفل الاسود.

طريقة عمل كفتة الحاتي علي الفحم

في البداية قومي بفرم كل من اللحم، ومنديل الطرب.

ثم أضيفي البصل المفروم.

أضيفي المكونات الجافة الملح، والفلفل الي اللحم المفروم.

بعد ذلك قومي بإضافة التوابل، والبهارات المفضلة لديكي.

ثم ضعي اللحم المتبلة في الثلاجة لتصبح متماسكة.

في النهاية قومي بإخراجها من الثلاجة، وصبعيها، واشويها على الفحم.

طريقة عمل الكفتة في المنزل

يمكنك تحضير الكفتة في المنزل بالقليل من التكاليف، وفي وقت قصير بعد اتباع التالي:

المكونات

١/٢ كيلو من اللحم المفروم الاحمر، وقطعة من الدهن.

١ بصلة مبشورة

ثمرة طماطم معصورة.

٢ ملعقة من الخل الابيض.

٣ معالق من البقسماط الناعم.

ملح وفلفل حسب الحاجة.

توابل حسب الرغبة.

قطعة من الفحم.

الطريقة