تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم على أصولها بطريقة أشهر المطاعم والمذاق والريحة يجنن

من أكثر الأكلات المفضلة على المائدة هي الفراخ المشوية على الفحم، يفضل الكثير من الأشخاص إعداد الفراخ بمختلف الطرق بسبب أن الفراخ تعتبر واحدة من أكثر الأكلات الرئيسية على المائدة وخاصة في شهر رمضان المبارك، ولكن الكثير من الأشخاص لا ينجحون في عمل الفراخ المشوية على الفحم بطريقة ترضيهم أو كما يجربونها من المطاعم والمحلات، لذلك نحن في هذا المقال سوف نطلعكم على كيفية عمل الفراخ المشوية على الفحم على طريقة الحاتي بمكونات سهلة، تابعوا معنا.

مكونات الفراخ المشوية على الفحم

تعتبر الفراخ من أجمل أنواع اللحوم والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل أغلبية الناس حيث أن الأطفال يعشقون تناولها بشكل كثير، لذلك تقوم الأمهات بعمل وصفات الفراخ ومن ضمن هذه الوصفات هي وصفة الفراخ المشوية على الفحم فقد تتسم هذه الأكلة بمذاق شهي ورائحة مميزة وجذابة وطريقة تحضيرها سهلة جدا.

كمية ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطم .

ملعقة طعام كبيرة من الثوم المهروس.

دجاجتان صغيرتان، نقوم بتقطيعهم إلى أرباع.

مكونات التوابل:

ملعقة طعام صغيرة من الفلفل الحلو.

ملعقة طعام صغيرة من والبابريكا أو الفلفل الحلو .

كمية من الفلفل الأسود المطحون ( حسب الرغبة ).

كمية من الملح (حسب الرغبة ).

نصف ملعقة طعام صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير الدجاج المشوي على الفحم

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيداً، ثم نضعهم في وعاء كبير، ونضيف الدجاج المقطع إليها، ثم نترك الدجاج في التتبيلة السابقة لمدة تتراوح بين عشر ساعات إلى يوم، (نضعها في الثلاجة ونتركها يوم كامل حتى تشرب التتبيلة جيداً).

ثم نقوم بوضع الدجاج المتبل بعد أن تم إخراجه من الثلاجة على شبكة الشواية لنشويه على الفحم، ثم نتركه لمدة عشرين دقيقة حتى يتحمر من كلا الجانبين.

بعدها نقوم بتقديمه مع الرز والسلطة والطحينة.

طريقة عمل الدجاج التندوري

المكونات

نصف ملعقة طعام كبيرة من معجون الثوم أو الزنجبيل.

نصف ملعقة طعام كبيرة من بهارات الماسالا والملح .

نصف ملعقة طعام كبيرة من الثوم .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث قطع من الدجاج كبيرة الحجم.

2 ملعقة طعام كبيرة من القشطة، معجون الكاشو، بياض البيض.

ملعقة كبيرة من الجبنة المبشورة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كمية قليلة هيل مطحون.

طريقة تحضير الدجاج التندوري