نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ الاقتصادية بألذ تتبيلة وخلطة أعملي كفتة الفراخ المشوية على الفحم بطعم لذيذ في المقال التالي
طريقة عمل كفتة الفراخ من الوصفات اللذيذة الشهية التي يحبها الجميع، ويمكنك صناعتها في المنزل بكل سهولة وبأقل وقت ممكن، كما أنها تعد من الاكلات التي تقدم بكثرة في المطاعم، وذلك بسبب مذاقها الشهي، ولذلك ترغب النساء الي معرفة طريقة صنعها في المنزل لضمان الجودة، والنظافة، وتعد من الاكلات الشعبية التي تحتل مكانة في العزومات، والولائم، وموائد الرحمن، وللتعرف على طريقها عملها في المنزل تابع المقال.
مكونات عمل كفتة الفراخ
توجد أنواع وأصناف كثيرة جدا من الكفتة فحيث توجد كفتة اللحمة وكفتة الفراخ وكفتة البطاطس ولكن نوع الكفتة المميزة لدى الأشخاص هي كفتة الفراخ، فهي تتميز بطعم جميل ورائع وغير ذلك أن من السهل أن نقوم بعملها في خلال عدة دقائق دون تعب أو مجهود وكذلك يمكننا أن نقوم بعملها على الفحم وتكون نفس طريقة كفتة الحاتي.
يمكنك تحضير، وعمل كفتة الفراخ في المنزل بخطوات بسيطة في المنزل، ومن مكونات غير مكلفة، وللتعرف على الطريقة تابع التالي:
المكونات
- نصف كيلو من صدور الفراخ.
- ١ بصلة مفرومة.
- ١ ملعقة كبيرة الحجم من النشا.
- ملعقة صغيرة جدًا من مسحوق البيكنج بودر.
- ١/٢ كوب من البقسماط الناعم.
- طرف ملعقة من الملح.
- القليل من الثوم البودر، وبهارات الفراخ.
- ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة المطحونة.
- القليل من الفلفل الاسود، وملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- بيضة، اثنان ملعقة من البقدونس المفروم.
طريقة عمل كفتة الفراخ
من احلي وصفات الفراخ الكفتة المشوية، ويمكنك عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن، وعملها في البيت بخطوات بسيطة، وشهية، وبدون مجهود بالخطوات التالية:
- في البداية يتم إحضار طبق عميق، ونضع به الفراخ المفرومة.
- نضع جميع المكونات السابق ذكرها على الفراخ، ونعجن المكونات معًا حتي تتجانس جيدًا.
- بعد ذلك غطي الكفتة جيدًا بواسطة كيس بلاستيكي، ونضعها في الثلاجة لفترة من عشر دقائق، وحتي ربع ساعة.
- ثم قومي بإحضار صينية، وافردي بها ورقة من الزبدة.
- قومي بتشكيل الكفتة، وضعيها في السيخ على شكل اصابع.
- بعد ذلك قومي بإخراج الكفتة من السيخ، وقومي بوضعه في الصينية، وكرري تلك الخطوات حتي تنتهي كمية عجينة الكفتة.
- إدخلي الصينية الي الفرن، واشعلي الفرن، والشواية معًا، واتركي الكفتة حتي تمام النضج.
- في النهاية قومي بإخراج الصينية، وقدمي الكفتة المشوية.
- من الجدير بالذكر أنه يمكنك وضع الكفتة المشوية في طبق مع تزيينها بالبقدونس الاخضر، ويمكنك تقديم الطحينة، والبطاطس المقلية، والأرز معها.
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