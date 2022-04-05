كفتة الفراخ الاقتصادية بألذ تتبيلة وخلطة أعملي كفتة الفراخ المشوية على الفحم بطعم لذيذ

طريقة عمل كفتة الفراخ من الوصفات اللذيذة الشهية التي يحبها الجميع، ويمكنك صناعتها في المنزل بكل سهولة وبأقل وقت ممكن، كما أنها تعد من الاكلات التي تقدم بكثرة في المطاعم، وذلك بسبب مذاقها الشهي، ولذلك ترغب النساء الي معرفة طريقة صنعها في المنزل لضمان الجودة، والنظافة، وتعد من الاكلات الشعبية التي تحتل مكانة في العزومات، والولائم، وموائد الرحمن، وللتعرف على طريقها عملها في المنزل تابع المقال.

مكونات عمل كفتة الفراخ

توجد أنواع وأصناف كثيرة جدا من الكفتة فحيث توجد كفتة اللحمة وكفتة الفراخ وكفتة البطاطس ولكن نوع الكفتة المميزة لدى الأشخاص هي كفتة الفراخ، فهي تتميز بطعم جميل ورائع وغير ذلك أن من السهل أن نقوم بعملها في خلال عدة دقائق دون تعب أو مجهود وكذلك يمكننا أن نقوم بعملها على الفحم وتكون نفس طريقة كفتة الحاتي.

يمكنك تحضير، وعمل كفتة الفراخ في المنزل بخطوات بسيطة في المنزل، ومن مكونات غير مكلفة، وللتعرف على الطريقة تابع التالي:

المكونات

نصف كيلو من صدور الفراخ.

١ بصلة مفرومة.

١ ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

ملعقة صغيرة جدًا من مسحوق البيكنج بودر.

١/٢ كوب من البقسماط الناعم.

طرف ملعقة من الملح.

القليل من الثوم البودر، وبهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة المطحونة.

القليل من الفلفل الاسود، وملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

بيضة، اثنان ملعقة من البقدونس المفروم.

طريقة عمل كفتة الفراخ

من احلي وصفات الفراخ الكفتة المشوية، ويمكنك عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن، وعملها في البيت بخطوات بسيطة، وشهية، وبدون مجهود بالخطوات التالية: