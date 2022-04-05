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عمل كنافة المحلات ، الكنافة من أكثر الحلويات المشهورة في العديد من الدول العربية ويحبون تناولها كثيرا في شهر رمضان المبارك ومع اقتراب هذا الشهر المبارك تبدأ الكثير من سيدات المنزل البحث عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو حتى تقوم بتقديمها لعائلتها بطريق شهية ومميز وسوف نوضح لكم الخطوات المكونات المطلوبة لتجهيزها. طريقة عمل الكنافة بالمانجا المكونات 500 جرام من الكنافة.

500 جرام من السمنة.

ثلاث أكواب من المانجو.

ثلاث أكواب من الكريمة.

حبات مقشرة ومقطعه مكعبات من المانجو.

كوب شيرة. طريقة تحضير كنافة المحلات يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه العجينة مع السمنة وتقلب جيدا لمدة 15 دقيقة حتى تمتص الكنافة السمنة.

ثم يتم وضع الكنافة في الصينية الخاصة بها بعد وضع القليل من السمن.

ثم وضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تتحمص بعد تسخين الفرن قبلها بعشر دقائق.

بعد ذلك يتم إخراج الكنافة من الفرن وتقطيعها باليد حتى تصبح مفتتة.

بعد ذلك يتم تجهيز طبق زجاجي ووضعه طبقة من الكنافة.

ثم عصير المانجو وكمية من الكريمة المخفوقه وكمية من المانجا.

ثم طبقه أخرى من الكنافة حتى تتمكني من عمل طبقتين أو ثلاث طبقات.

بعد ذلك يتم حفظها في الثلاجة وبعد ذلك يتم تناولها. طريقة عمل كنافة المحلات بالشوكولاته المكونات 250 جرام كنافة.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمنه.

ربع ملعقة قشطة.

اثنين باكيت شوكولاته بالحليب.

بالحليب. ربع كوب قطر وفستق حلبي للتزيين. طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته يتم تسخين الفرن وتجهيز قالب الكب كيك ونضع في الكنافة بعد فركها. ثم نقوم بإضافة السمنة وتخلط لمدة خمس دقائق ثم نضع فوقها السكر وتقلب المكونات مع بعضها. بعد ذلك يتم وضع الكنافة في القالب والضغط عليها. ثم نضع قطعتين من الشوكولاته وفوقها كميه أخرى من الكنافة. ثم توضع في الفرن لمدة 20 دقيقة على نار متوسطة حتى تنضج. بعد ذلك يتم إخراجها من القالب وإضافة عليها الشيرة. بعد ذلك يتم توزيع القليل من الشيكولاته المذابة فوق الكنافة حتى يتم تغطية وجه الكنافة جيدًا. ثم نقوم بوضع الفستق الحلبي على الوجه للتزين وعد ذلك يتم تناولها. عمر شويل - جدة عمل كنافة المحلات على أصولها طريقة عمل الكنافة بالمانجا والكنافة بالشوكولاتة - ثقفني

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