ضاع عمرك وإنتي تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو حليب بودر في البيت بملعقة واحدة في 3 دقائق

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عمر شويل - جدة اللبن البودر أصبح من المكونات الاساسية التي لاغني عنها في اي مطبخ حيث يتم استخدامه في الكثير من الوصفات مع الحلويات وفي المعجنات وفي عمل المشروبات حيث يعطي مذاق خاص لكل وصفة يضاف اليها, بجانب انه غني بالمواد الغذائية, ولكن تكلفة شراؤه من المحلات جاهز عالية جدا, ومالا يعرفه الكثير انه يمكن عمل اللبن البودر في البيت بسهولة حيث يمكن من كوب واحد فقط من الحليب الطازج عمل كمية كبيرة جدا من الحليب المجفف وخلال السطور القادمة سنوضح الطريقة الصحيحة لتجهيز اللبن البودر في البيت بكوب فقط من الحليب السائل.

كيفية عمل كمية كبيرة من الحليب البودر من كوب من الحليب السائل

الحليب المجفف الجاهز يحتوي على نسبة من المواد الحافظة المضرة كما ان جودته غير مضمونة, وهذا ما دفع الكثير من ربات البيوت الي البحث عن طريقة لعمله في البيت وذلك لضمان جودة ونظافة البيئة التي تم تحضيره بها ولتوفير تكلفة شراؤه من المحلات, وطريقة عمل اللبن المجفف سهلة جدا وتتمثل في الاتي:-

نحضير كوب من اللبن ومن المفضل ان يكون كامل الدسم.

يوضع الحليب في اناء على النار ويترك حتى يغلي تماما وبعد ذلك يقلب ويتم تهدئه النار عليه.

يترك الحليب على النار حتى يتكثف وتتبخر كل السوائل الموجودة بها ويصبح قوامه ثقيل ويتحول الي العجينة.

يتم تقسيم العجينة الي اجزاء صغيرة وبعد ذلك توضع في الشمس بشكل مباشر او توضع في الفرن بعد تشغيله لفترة واطفاءه.

بعد ان تجف عجينة الحليب يتم وضعها في المطحنة وحتى يصبح مثل البودر, ويخزن في اكياس محكمة الغلق او عبوات نظيفة.

ما هي أفضل طريقة لتخزين الحليب المجفف لأطول فترة ممكنة

الحليب المجفف مناسب للتخزين أكثر من الحليب السائل وذلك لان الحليب السائل يحتوي على دهون تتأكسد مع الوقت وتتلف, لذلك يعد الحليب المجفف افضل من السائل ولكن يحتاج لظروف خاصة في التخزين وذلك للحفاظ عليه لفترة طويلة حيث يجب وضعه في مكان جاف ومظلم, ووضعه في عبوات محكمة, واستخدام اجهزة للتخلص من الرطوبة الزائدة

أسرار نجاح اللبن البودره

يجب أن يكون إلحليب كامل الدسم لكي تحصلي على كميات كبيرة جدا من اللبن البودرة كما يحب عليكي أن تقومي باستخدام ملعقة سيليكون حاس تحصلي على قوام كبير خلي تحصلين على لين بودرة مثل الجاهز يجب عليكي أن تقومي باستخدام ملعقة من الفانيليا مع ملعقة من السكر المطحون ثم قومي بوضع هذه الكميات طبعا في الكبة حتي تحصلي على لبن بودر مثل الجاهز تماماً بدون مجهود رائع ي خلال دقائق نصبح مصل الجامع