أحلي كيك الشيكولاتة الغرقانه بالصوص والكريمة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وبالمنزل

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كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة من أحلي وألذ الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وهي مشهورة ومنتشرة في كل البلدان العربية وخاصة في مصر والتي انتشرت فيها بشكل كبير، وخاصة في الحفلات والمناسبات السعيدة والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا، كيكة الشيكولاتة تتمتع بفوائدها الكثيرة والتي تساعد على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي يحتاجها الجسم خاصة أثناء الصيام، ولذلك فإنها من أفضل الحلويات المفيدة للصحة العامة وخاصة في شهر رمضان، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الكيك ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل لعمل أحلي وأطعم كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة. طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص والكريمة ومكوناتها المكونات ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

كوبان دقيق.

إثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة ثلاث دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه وتضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم الكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته. مكونات صوص الشيكولاتة أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاتة نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط. مكونات الكريمة نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق و نذوب في اللبن معلقه النسكافيه ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاته ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم مع نسكافيه وبالهنأ والشفا. عمر شويل - جدة أحلي كيك الشيكولاتة الغرقانه بالصوص والكريمة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وبالمنزل - ثقفني

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