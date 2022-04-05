كريب مالح بالدجاج والجبن بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبنكهة مميزة ورائعة

كريب مالح بالدجاج والجبن ، من ألذ وأشهى المعجنات الغربية والتي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير أيضا، كما أصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، ونال على إعجاب الجميع، ويعد الكريب بأكثر من طريقة فمنه الحلو والمالح، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب المالح، وهو يتميز بقيمة غذائية عالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، كما يتميز بمذاقه الغني والخاص والمميز، ويتميز أيضا بسهولة تحضيره حيث لا يتطلب وقت كثير ولا مجهود كبير، ويقدم على جميع الموائد فلا يخلو من مائدة وخاصةً في شهر رمضان المبارك، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة مقلقل اللحم السعودي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كريب مالح بالدجاج والجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كريب مالح بالدجاج والجبن

يتكون كريب مالح بالدجاج والجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير عجينة الكريب

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الماء.

2 كوب من الحليب.

4 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

مقادير الحشو

900 جم صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة.

شطة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب زبادي (180 جم).

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكاري.

كاتشب.

مايونيز.

جبنة موزاريلا مبشورة.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كريب مالح بالدجاج والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدجاج والزبادي والزيت النباتي والفلفل الأسود والملح والشطة والبابريكا والكاري والزعتر، ثم نخلطهم جيدا. ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. ثم نحضر عجينة الكريب، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الملح والبيضة، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي. بعد ذلك نضيف الماء والحليب والدقيق ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نضع مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة، ثم نسكب فيها مقدار مغرفتين من العجين السائل ونتركها حتى تجف عجينة الكريب من أسفل. ثم نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تجف أيضا وتنضج. بعد ذلك نرفع الكريب من على النار. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نخرج حشوة الدجاج من الثلاجة ونضعها في مقلاة على النار ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. ثم نقلب الحشوة من وقت لآخر ونتركها حتى تنضج. بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد قليلا.

طريقة حشو وتجهيز كريب مالح بالدجاج والجبن

نقسم قطعة الكريب إلى نصفين بحيث تكون على شكل نصف دائرة، ثم ندهنها بالمايونيز والكاتشب، ثم نوزع في منتصفه مقدار من حشوة الدجاج، ثم نوزع فوق الحشو القليل من البقدونس المفروم ناعم، ثم كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نغلق الكريب على شكل مثلث ونرصه في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نوزع فوق الكريب جبنة موزاريلا مبشورة، ثم القليل من البقدونس المفروم ناعم، ثم الجبنة الشيدر.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم كريب مالح بالدجاج والجبن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

ربع كوب من الخل.

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة عمل المايونيز

المقادير

كوب ونصف من الزيت النباتي.

كوب من الحليب.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

فلفل أسود (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

جبنة مثلثات أو فيتا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الحليب والخل وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح وصوص المستردة، ثم نخلطهم جيدا في الخلاط. ثم نضيف الزيت النباتي بالتدريج ونخلط جيدا حتى يثقل الخليط. ثم نضيف الجبنة المثلثات أو الفيتا ونخلط جيداً، ثم نسكب المايونيز في وعاء، وبعد ذلك يكون المايونيز جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

رشة ملح.

طريقة التحضير