حضري المقروط المغربي بالتمر بطريقة بسيطة وطعم لذيذ

المقروط المغربي ، من ألذ الحلويات التي يتم تحضيرها بمزيج من دقيق السميد والدقيق الأبيض يتم تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لا يحتاج إلي الكثير من المكونات فمكوناته سهلة وبسيطة جداً ويتم تقديمه بحشوة التمر الرائعة والمفيدة للجسم، ويعتبر من الحلويات المناسبة جداً في شهر رمضان لاحتوائه على التمر الذي يمد الجسم بالطاقة، وطريقة تحضيره سهلة جداً ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت فهو من الحلويات التي يتم قليها بالزيت ولا تحتاج إلي الفرن فهي سهلة وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المقروط المغربي بالتمر بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل المقروط المغربي بالمنزل

يتكون المقروط المغربي من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من السميد الناعم.

ربع كوب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع من ماء الزهر.

للحشو

كوب من التمر الطري.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب.

زيت نباتي للقلي.

للتزيين

2 كوب من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل المقروط المغربي بالتمر خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

في العجان الكهربائي نقوم بوضع السميد والطحين والملح ونقلب المكونات . ثم نضيف ماء الزهر تدريجياً ونبدأ في العجن حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية. نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعة أو نصف ساعة حتى يرتاح العجين جيداً قبل التشكيل.

طريقة تحضير الحشوة

نخلط التمر مع القرفة وجوز الطيب وماء الزهر ونعجن جيداً حتى يصبح لدينا خليط ناعم وطري كالعجين. نقسم الحشوة على شكل أصابع طويل بنفس الطول ومتساوية في الحجم. ثم نقوم بفرد العجينة بين ورقتين من الزبدة بسمك رقيق باستخدام النشابة، ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح رفيعة بنفس طول أصابع التمر. نضع إصبع التمر على شريحة من العجينة ونضغط على حشوة التمر قليلاً باليد. ثم نلف العجينة على الحشوة لفة واحدة ثم نقطع بالسكين حتي يصبح لدينا قطعة صغيرة نغلق طرفها جيداً على الحشوة حتي تصبح مغلقة. ثم نصنع بها خطوط من أعلى باستخدام السكين، نكرر لف العجينة مرة أخرى على الحشوة ونقطع مرة أخرى وهكذا حتي ننتهي من العجينة. نكرر ذلك مع باقي كمية العجين والحشوة حتي ننتهي من الكمية. ثم نقوم بقلي قطع المقروط في وعاء عميق به كمية وفيرة من الزيت الساخن حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرج قطع المقروط من الزيت ثم توضع في العسل الأبيض، ثم نتركه حتي يتشرب العسل، ثم يقدم على طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.

نصائح هامة

توجد بعض من النصائح الهامة يجب اتباعها وهي كما يلي:ـ

يفضل أن يكون الزيت المستخدم وفير وساخن على درجة حرارة متوسطة. يفضل تقليب قطع المقروط المغربي من حين لآخر في الزيت ويجب متابعتها أثناء القلي حتي لا تحترق. يجب ترك العجينة لكي ترتاح جيداً قبل التشكيل حتي يتم فردها بكل سهولة وبساطة.

فوائد دقيق السميد

يحتوي السميد على العديد من الفوائد الهامة للجسم لما يحتوي عليه من العديد من العناصر الغذائية ومن أهم فوائده ما يلي:ـ