طريقة تحضير الزبادي البيتي لسحور رمضان بمكونين اثنين فقط

الزبادى البيتي لسحور رمضان، يعتبر الزبادي من الوصفات البسيطة جدا والتي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، حيث تسهل عملية الهضم وتقي من الإصابة بالإسهال، ولاسيما الإمساك الناتج عن قلة تناول السوائل خلال الصيام، كذلك يساهم بشكل فعال في الوقاية من انتفاخ المعدة وارتفاع المري وتوتر القولون العصبي، لذلك ينصح بتناول الزبادي بشكل يومي خلال أيام الصيام، ولاسيما الأيام العادية لأنها تساهم بشكل فعال في إمداد الجسم بالكالسيوم اللازم لاكتمال عظام الجسم والحفاظ عليها خاصة للأطفال، وبالرغم من كل هذه الأسباب التي يجب من خلالها تناول الزبادي يوميا الا الكثير من الأسرة لا تتحمل نفقات الشراء بشكل مستمر، لذلك نقدم لكم طريقة الزبادي البيتي للسحور والأيام العادية فيما يلي.

مكونات الزبادي البيتي للسحور في رمضان

كيلو من الحليب كامل الدسم.

علبة من الزبادي بلدي.

طريقة تحضير الزبادي البيتي لسحور رمضان