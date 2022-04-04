طريقة تحضير الزبادي البيتي لسحور رمضان بمكونين اثنين فقط

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الزبادى البيتي لسحور رمضان، يعتبر الزبادي من الوصفات البسيطة جدا والتي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، حيث تسهل عملية الهضم وتقي من الإصابة بالإسهال، ولاسيما الإمساك الناتج عن قلة تناول السوائل خلال الصيام، كذلك يساهم بشكل فعال في الوقاية من انتفاخ المعدة وارتفاع المري وتوتر القولون العصبي، لذلك ينصح بتناول الزبادي بشكل يومي خلال أيام الصيام، ولاسيما الأيام العادية لأنها تساهم بشكل فعال في إمداد الجسم بالكالسيوم اللازم لاكتمال عظام الجسم والحفاظ عليها خاصة للأطفال، وبالرغم من كل هذه الأسباب التي يجب من خلالها تناول الزبادي يوميا الا الكثير من الأسرة لا تتحمل نفقات الشراء بشكل مستمر، لذلك نقدم لكم طريقة الزبادي البيتي للسحور والأيام العادية فيما يلي.
مكونات الزبادي البيتي للسحور في رمضان
- كيلو من الحليب كامل الدسم.
- علبة من الزبادي بلدي.
طريقة تحضير الزبادي البيتي لسحور رمضان
- نقوم بوضع الحليب في كسرولة على نار عالية حتى يغلي، ثم يتم خفض النار كالمعتاد لاستمرار بالغليان حتى نلاحظ انخفاض منسوب اللبن بمقدار ٢ سم.
- نقوم بإطفاء النار على الحليب ونتركه ليبرد تماما بحيث يكون مماثل لـ دمعة العين في الدفء، ثم نحضر علبة الزبادي و نقوم باضافتها للحليب.
- ثم يرفع الخليط في الخلاط لكي يتم خلطة بحيث يتماسك الزبادي مع اللبن لمنع تكون تكتلات الزبادي في الحليب.
- نحضر الأكواب أو القوالب المراد وضع الزبادي بها، ونبدأ بصب الحليب بالأكواب ووضعها في صينية بها كمية مناسبة من الماء المغلي.
- يوضع الحليب في فرن دافئ أو مسخن مسبقا ويترك لمدة ست ساعات، فيمكنك صناعته بعد الفطور، بحيث يكون جاهز ليتم تناوله في السحور.
- أما عن طعم الجاهزة فيمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من السكر لكل كيلو حليب لتعطي نفس طعم الزبادي السادة الجاهزة.
- اما الزبادي بالفواكه فيمكن إعدادها بنفس الطريقة ولكن باستخدام طعم الفاكهة المراد صنع الزبادى به بحيث يكون طعم ولون صحي.
- كما يمكن استبدال اللون والطعم بفائدة طبيعية مهروسة جيدا ويتم خفقها في الخلاط مع الحليب والزبادي البلدي ويتم اتباع نفس الخطوات السابقة لإعداد الزبادي بدون تغير.
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