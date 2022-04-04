الكنافة النابلسية بأسهل طريقة تحضير في المنزل

الكنافة النابلسية بأسهل طريقة تحضير تختلف في طريقتها عن انواع الحشوات الأخري للكنافة، حيث تتنوع طرق تحضير الكنافة من المكسرات او الكريمة وكذلك القشطة وغيرها الكثير، ويشتهر شهر مضان بتحضير الكنافة على حسب مقاديرها وهى من الحلويات المفضلة لدى الدميع على مائدة الأقطار وكذلك القطايف، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية اللازمة له، ويجب ان تكون كمية السمن القليلة حيث لاتحتاج الكنافة إلى الكثير من السمن، ولا يتم تقطيع الكنافة وهي ساخنة يحب تبرد تماما للحصول على قطعة متماسكة عند تقطيعها، ويمكن إضافة قطعة سمن أو زبدة وفانيليا للشربات لإضافة طعم رائع للشربات عند توزيعه.

الكنافة النابلسية بأسهل طريقة تحضير

لتحضير طبق كنافة يجب ان نجهز الشربات سابقا حتى يبرد، ويسكب على صنية الكنافة فور خروجها من الفرن حتى يعطى مذاق شهى،ويجب تغطية الكنافة بعد توزيع الشربات.

مقادير الكنافة النابلسية

نصف كيلو كنافة. كوبان من الجبن العكاوي. نصف كوب زبدة. شربات بارد. فستق مجروش. نصف لون طعام أحمر.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

يتم تجهيز الجبن من الليل، نقوم بتقطيع الجبن أو بشره ثم ضعيه في وعاء مملوء بالماء، مع مراعاة تغيير الماء من حين لآخر باستمرار حتى تقل نسبة الملح، نأتي الزبدة ونقسمها إلى ثلاث كميات متساوية، حيث تكون الكمية الأولى نخلطها باللون الأحمر ثم نخلطها مع الكنافة المقطع قطع صغيرة جدا، ونقلب الكنافة بالزبدة الملونة جيدا، ونأتي الكمية الثانية ونصعها في وعاء على النار ثم نضع الكنافة ونقلب جيدا باستمرار حتى تحمر، نقسم الكنافة إلى قسمين ونضع الكنافة في صينية وفوقها الجبن ونترك الجبن يذوب من حرارة الكنافة المحمرة، ثم نضع النصف الأخر من الكنافة مع تسويتها من الجوانب، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة المشغل سابقا قبل التحضير، ونتابع الكنافة بالجبن من حين إلى اخر حتى حتى تمام النضج ، ثم نخرجها من الفرن بعد تلون الوجه باللون الذهبة ثم نسقيها بالشربات البارد، ثم نزينها بالفستق المجروش على الوجه ونقطها وتترك حتى تتبرد وتقدم مع المشروبات المفضلة الساخنة في رمضان.