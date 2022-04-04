اعملي حلو حادق منها في رمضان عمل عجينة القطايف لعملها بالجبنة واللحمة المفرومة

طريقة عمل القطايف في المنزل، تعتبر القطايف من أشهر الحلويات التي يتزاحم عليها المواطنين في الوطن العربي، وتعتبر من أهم الحلويات التي لا تخلو منها المنازل في رمضان، كما أن الكثير من السيدات لديهم هلع شديد من شراء المعجنات المعدة بدويا من خارج المنزل خوفا على سلامة أسرتها وحفاظا على تناولها الطعام الصحي، لذلك تبحث عن طريقة إعداد عجينة القطايف وتسويتها بطريقة مضمونة من المحلات، وبما أن القطايف لا تنحصر في حشوة معينة فهي مجال لا نهائي من الحشوات المتنوعة والمتعددة، لذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل القطايف في المنزل خطوة بخطوة عبر السطور التالية في هذا المقال.

مقادير عجينة القطايف

كوب طحين متعدد الأغراض.

ملعقة بايكينج باودر.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة سميد بسبوسة ناعم.

كوب وربع ماء دافئ.

رشة فانيليا.

طريقة عجينة القطايف