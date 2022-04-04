نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي حلو حادق منها في رمضان عمل عجينة القطايف لعملها بالجبنة واللحمة المفرومة في المقال التالي
طريقة عمل القطايف في المنزل، تعتبر القطايف من أشهر الحلويات التي يتزاحم عليها المواطنين في الوطن العربي، وتعتبر من أهم الحلويات التي لا تخلو منها المنازل في رمضان، كما أن الكثير من السيدات لديهم هلع شديد من شراء المعجنات المعدة بدويا من خارج المنزل خوفا على سلامة أسرتها وحفاظا على تناولها الطعام الصحي، لذلك تبحث عن طريقة إعداد عجينة القطايف وتسويتها بطريقة مضمونة من المحلات، وبما أن القطايف لا تنحصر في حشوة معينة فهي مجال لا نهائي من الحشوات المتنوعة والمتعددة، لذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل القطايف في المنزل خطوة بخطوة عبر السطور التالية في هذا المقال.
مقادير عجينة القطايف
- كوب طحين متعدد الأغراض.
- ملعقة بايكينج باودر.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة سميد بسبوسة ناعم.
- كوب وربع ماء دافئ.
- رشة فانيليا.
طريقة عجينة القطايف
- نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط ويضرب لمدة خمس دقائق، ثم تصفى بمصفاة ضيقة للتخلص من أي تكتلات.
- نترك العجينة في مكان دافئ لترتاح وتخمر، يمكن شراء القمع الخاص بإعداد القطايف أو استخدام الطريقة الاقتصادية.
- نقوم بإحضار أي زجاجة بلاستيك موجودة في المنزل ونقوم بصناعة ثقب كبير في غطاء الزجاجة.
- نصب العجينة في الزجاجة ونحضر طاسة غير قابلة للالتصاق ونبدأ بوضع القطايف بالحجم المطلوب بالضغط على الزجاجة.
- تصنع دوائر من القطايف وتترك في الطاسة بدون تقليب حتي نلاحظ تكوين فقاعات على سطح القطايف وعندما نلاحظ أن لون العجينة اختفي تكون استوت.
- نرفع طرف القطايف باستخدام ملعقة سيليكون للتأكد من حصولها على اللون البني الفاتح.
- نخرج عجينة القطايف ونلفها في فوطة حتى لا تنشف وتكون صعبة الحشو، عقب الانتهاء من الكمية نبدأ بتجهيز الحشوات وفقا للمطالب.
- يمكن حشو القطايف بالجبنة أو اللحمة المفرومة كنوع من المقبلات بجوار الأطباق الرئيسية.
- كذلك يمكن حشوها النوتيلا والكريمة بدون قلي لتصبح نوع حلو طري خالي من الكوليسترول.
- أو إعدادها بالطريقة الشائعة منذ القدم بحلوها بالمكسرات وإغلاقها بالحشوة وقليها في الزيت الغزير، ثم نضعها في الشربات البارد وتقديمها باردة.
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