كعك الشاي الهش المقرمش بدون خميرة جافة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل

يعتبر كعك الشاي ، من ألذ وأطيب أنواع المخبوزات والمعجنات الشهية واللذيذة، الذي اشتهر إعداده في المطبخ السوري ويقدم بجانب كوب من الشاي الساخن أو الحليب، ويتميز بطعم رائع ومذاق مقرمش يعشقه الجميع ويجذب الأطفال على تناوله بكثرة، لذا هو من المخبوزات السهلة والسريعة والغير مكلفة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، فهو لن يحتاج إلى وقت طويل في التخمير، حيث تحرص جميع الأمهات عن طرق سريعة لتحضير المخبوزات بدون تعب أو مجهود، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل كعك الشاي الهش والمقرمش بدون خميرة في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات عمل كعك الشاي



من هنا سوف نقدم لكم مقادير هذا الكعك اللذيذ وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة 100 جرام.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

باكت من الفانيليا 5 جرام.

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

للتزيين:-

2 معلقة كبيرة من السمسم الأبيض.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كعك الشاي المقرمش في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

أولاً في طبق عميق نضع، الزبدة والسكر البودرة ونخفق جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. ثم نضع البيض والفانيليا والحليب الدافئ والزيت النباتي ونخفق جيداً، على سرعة عالية حتى تمتزج المكونات تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح وبكينج بودر وكربونات الصودا، واليانسون ونعجن لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على قوام ناعم وطري. ثم توضع العجينة في كيس حلواني، ثم نقوم بعمل أصابع متوسطة الحجم. ثم ترص في صينية بها ورق زبده، ونرش القليل من السمسم وحبة البركة على الوجه. بعد ذلك تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة مع المتابعة. عند تمام النضج تخرج وتترك قليلاً لتبرد، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

فوائد السمسم الصحية للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائد السمسم وهي كالاتي:-