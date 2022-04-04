صوابع البقلاوة بالقشطه اللذيذة وكيفيه تحضيرها بالمنزل ومعرفه اهم المقادير اللازمة

صوابع البقلاوة بالقشطه اللذيذة من اشهر واهم الحلويات التي يتم تقديمها بعد فطار رمضان مباشره. والتي ثارت عليها الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه شهر رمضان المبارك. كما ثار التساؤل أيضا عن الوجبات الأخري والحلويات الرمضانية أيضا التي يتم تقديمهم علي المائدة والتي من أهمها. ستيك الدجاج المحمر بالمقلاة ومعرفه المقادير اللازمة وكيفيه تحضير الوجبة بالخطوات الصحيحة. ومن اهم الحلويات التي ثارت التساؤل عليها أيضا وهي طريقه تحضير السينابون في المنزل ومعرفه المقادير اللازمة وكيفيه تحضيره بالخطوات الصحيحة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح المقادير اللازمة لتحضير الذذ صوابع شهيه من ضمن حلويات رمضان. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه تحضير الصابع بالخطوات الصحيحة للحصول علي الذذ طعم مثل المطاعم والمحلات.

صوابع البقلاوة بالقشطه اللذيذة

الحلويات العربية من اهم الحلويات التي يتم تقديمها علي سفره رمضان في جميع الدول الإسلامية. ومن ضمن الحلويات الغربية صوابع البقلاوة اللذيذة بحشوه ألقشطه الرائعة. كما تستغرق مده تحضير صوابع البقلاوة بالقشطه اللذيذة وهي 60 دقيقه وتكفي لأربع أشخاص. بالاضافه إلي ذلك يمكن تزويد المقادير علي حسب الرغبة وعلي حسب الأشخاص علي السفرة.

مقادير صوابع البقلاوة

بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم الآن بتوضيح اهم المقادير اللازمة تجاه الوجبة. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي:

نصف كيلو من شرائح عجينه البقلاوة.

نصف كيلو من ألقشطه.

كوب من السرب أو العسل لتسقيه احلي.

كوب من ازبده وتكون بدرجه حرار الجو.

طريقه تحضير صوابع البقلاوة

كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه تحضير صوابع البقلاوة بالقشطه اللذيذة في المنزل عن طريق الخطوات الأتية: