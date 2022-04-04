أهمية تناول التمر قبل الماء عند الإفطار وماذا يحدث للجسم وقتها

فوائد التمر لا تعد ولا تحصى ومن أهم الفوائد الذي يتميز بها أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه مصدر للطاقة بسبب نسبة السكريات الكيميائية المتواجدة به، كما أنه يحافظ على صحة الجسم، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، لأنه غني بالألياف الغذائية، فهو يساعد على تحسين الدورة الدموية، وينظم حركة الأمعاء، كما أنه يعالج الإمساك، كما أن من أهم الفوائد للتمر أنه يكافح التسوس، ويعمل على نمو البكتريا النافعة داخل المعدة، كما أنه يعالج نقص الحديد في الدم، ويقوي الجسم ويمنحه المزيد من القوة والحيوية.

كما أن للتمر فوائد أخرى وهي أنه يعمل على علاج الالتهابات، طريقة عمل الكنافة بالمكسرات، لاحتوائه على المغنسيوم والكبريت، كما أنه ينظم ضغط الدم، ومفيد لمرضى السكري لأنه يحوي سكريات بسيطة، ومهم جدا للأطفال الصغار، لبناء جسم جيد به الكثير من العناصر والفيتامينات الهامة، ومحاربة أمراض عديدة، وللقضاء على السمنة المفرطة فيمكنك تناول حبات من التمر التي تعمل على الشعور بامتلاء المعدة بالطعام وإعطاء الجسم بعض السكريات البسيطة التي يمتصها الجسم بسهولة.

أهمية تناول التمر قبل الماء

يتناول الصائمون في شهر رمضان المبارك بعض من التمر في الإفطار، حلوى الموز الهندي، وهناك بعض من الأفراد يتناول التمر المنقوع بالماء أثناء الأذان، ولكن هناك دراسة أجريت حديثاً تفيد بأنه يجب أن يقوم الفرد الصائم بتناول التمر وحده بدون ماء في الإفطار، وذلك حتى يمتص الجسم بعض من السكريات البسيطة والذي يعطي شعور بالشبع وتهيئة المعدة للأطعمة المتدفقة بعد ذلك، سر طريقة عمل قرص بالقشطة، حتى لا تمتلئ ويصعب الهضم، فالتمر يعمل على موازنة مستوى السكر في الدم، وتناول عدد 3 حبات من التمر وبعد هضمهم يتم تناول كوب من الماء، وانتظار 5 دقائق حتى تنتظم حركة الأمعاء ويتم تناول الشربة والأطعمة.

فوائد أكل التمر للصائم

يساعد التمر على إعطاء الجسم الطاقة التي يحتاج إليها عند تناوله أثناء الإفطار في رمضان، ولذلك فهو يعد الخيار الأفضل لكسر الصيام به، وعدم تناول العصائر المحلاة والمشروبات و الماء للصائم، وتناول السلطة الخضراء بعد ذلك، ليستمد جسدك جميع الطاقة التي يحتاج إليها، ويساعد التمر في التقليل من الكوليسترول في الدم لأن به ألياف قابلة للذوبان سريعا، وتناول التمر قبل الماء من أهم الأسباب التي تعمل على فقدان الوزن وتنظيم حركة الأمعاء جيدا في رمضان وعدم تصلب الشرايين.