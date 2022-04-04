طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك، نقدم في هذه المقالة أسرع الوصفات لعمل الحمام المحشي، التي لا تأخذ وقت أو مجهود ويوجد الكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة، لأنه مفضل لدى الكثير من الأشخاص، ونقدم في هذه المقالة العديد من الواصفات المميزة، طريقه سهله وبسيطة وبمكونات توجد في المنزل.

أسهل طريقة لعمل الحمام المحشي بالفريك

المكونات:

اثنان جوز من الحمام. اثنان كوب من الفريك. نصف كوب من الزيت. اثنان من البصل المتقطع. نصف معلقه من القرفة المطحونة. ملح حسب الرغبة. نصف معلقه من الفلفل الأسود المطحون. نصف معلقه من البهارات. نصف معلقه من الكمون المطحون.

تحضير طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

تحضير إناء فارغ لعمل الفريك.

إضافة الزيت في الإناء.

ثم نقوم بنزل البصل المتقطع على الزيت الساخن.

ثم نقوم بنزل الفريك بعد تنظيفه جيدا.

ثم نحمر الفريك مع البصل جيدا.

إضافة الملح حسب الرغبة.

إضافة نصف معلقة من القرفة المطحونة.

إضافة نصف معلقة من الفلفل الأسود المطحون.

إضافة نصف معلقة من البهارات.

إضافة نصف معلقه من الكمون المطحون.

ثم نقوم بتقليب المكونات والفريك جيدا.

ثم نقوم بإضافة الكبد والقوانص على الفريك.

ثم نقوم بإضافة كميهة من الماء على الفريك حتى يتشرب الماء.

ثم نقوم بإضافته علي نار هادئة على الفريك حتى ينضج.

تحضير بوله فارغه بها ماء وخل ونشا وملح لغسل الحمام.

ثم نقوم بحشو الحمام بالفريك جيدا.

تحضير إناء فارغ به ماء على النار حتى يغلى.

ثم نقوم بإضافة ورق لا ورا وملح وبهارات وحبهان في ماء سلق الحمام.

نترك على النار حتى يتسلق.

تحضير طاسه على النار بها زيت للقلى حتى يسخن جيدا.

ثم نقوم بتحمير الحمام من كل الجهات حتى يبقى لون الحمام ذهبي.

تحضير ورق مطبخ لتصفيه الحمام بعد خروجه من الزيت.

تحضير طبق لتقديم الحمام للطعام ونزين الحمام بالبقدونس.

تحدثنا عن طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك، وتحدثنا عن أسهل طرق لعمل الحمام المحشي، وتحدثنا عن محبين الحمام المحشي بالفريك من أسهل وأسرع الطرق، وأبسط الطرق بمكونات بسيطة جدا، الحمام المحشي من الوجبات المفضلة لدى الكثير، ويوجد طرق كثيرة لعمل الحمام ويوجد كل مكوناتها بالمنزل