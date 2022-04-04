اصنعي مشروب السوبيا الحمرا ألذ المشروبات الرمضانية بنكهة رائعة

يعد مشروب السوبيا الحمرا ، من أشهر المشروبات الرمضانية ويشتهر تقديمه في العديد من البلدان العربية ويعرف باسم السوبيا ويشتهر تقديمه في السعودية خاصة، يتم تحضيره من مكونات بسيطة جداً من أهمها الخبز المنقوع وبعض من المكونات الأخرى، ويعد من المشروبات التي يتم نقعها لمدة 24 ساعة ويتم تحضيره بكل سهولة يمكن تقديمه بالسكر الأبيض أو التمر، لها نكهة رائعة ترجع إلي الحبهان والقرفة التي يحتوي عليها، فهو مشروب لذيذ وشهي وبسيط جداً ولكن مكوناته تختلف عن أي مشروب أخر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل مشروب السوبيا الحمرا بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل مشروب السوبيا الحمرا

يتم تحضير مشروب السوبيا من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة شوفان بودرة.

3 حبات من التمر منزوع النوى.

عود من القرفة.

نصف رغيف فرنس منقوع في الماء.

3 حبات من الحبهان المطحون.

كوب من الزبيب.

كوب من الكركديه.

2 كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

قطرات من لون طعام أحمر.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مكسرات للتقديم.

طريقة التحضير

يتم تحضير مشروب السوبيا الحمرا بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الخبز ثم نضيف كمية الماء ثم نضيف التمر. ثم نضيف الهيل والقرفة ثم نضيف الزبيب والشوفان والحبهان و2 ملعقة من ماء الورد. نضع كوب من الكركديه ونضيف ملعقتين من ماء الورد ثم نغطى الخليط جيداً ويترك لمدة 18 أو 24 ساعة. ثم بعد ذلك يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف إليه قطرات قليلة من لون الطعام الأحمر، ثم نقوم بخلطه جيداً حتي يصبح الخليط ناعم جداً. نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفى سلك، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتي يبرد. ثم يسكب في كاسات مع قطع من مكعبات الثلج ويقدم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة

يمكن الاستغناء عن الكركديه والاكتفاء باستخدام لون الطعام الأحمر فقط. إضافة الشوفان إضافية يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالخبز فقط. يمكن استبدال التمر بالسكر الأبيض حسب الرغبة والمتوفر لدينا.

طريقة عمل بودرة السوبيا بالمنزل