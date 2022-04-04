نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم وصفة لذيذة وشهية للغاية وبطريقة سهلة في المقال التالي
الدجاج بخلطة الليمون والثوم ، من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني أو كيكة الطاسة بالفانيليا وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم.
مكونات الدجاج بخلطة الليمون والثوم
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المفروم.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ونصف ملعقة كبيرة زعتر يابس مطحون.
- نصف ملعقة كبيرة زنجبيل.
- ج كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ونصف من الملح.
- ملعقتين صوص باربكيو حسب الرغبة .
- مقدار ٦ قطع دجاج.
- ليمونة مقطعة شرائح.
- بصلتين مقطعين شرائح (شرائح كبيرة الحجم).
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الزيت وعصير الليمون والكزبرة والزعتر والزنجبيل والفلفل الأسود والثوم المفروم والملح وصوص الباربكيو جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة.
- وبعد مرور المدة نقوم بإحضار صاج أو صينية ونضع بداخلها شرائح الليمون وشرائح البصل.
- ثم نضع فوق البصل قطع الدجاج ونصب فوقه كمية التتبيلة المتبقية.
- ثم نقوم بتغطية الصينية بورقة زبدة ثم بورقة ألمنيوم.
- وبعدما نقوم بتغطية الصينية نقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ساعة وعشرين دقيقة تقريبا.
- وفي العشرين دقيقة الأخيرة من المدة نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بنثر القليل من ورق الكزبرة الخضراء على الوجه للتزيين.
- ثم تكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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