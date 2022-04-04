طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم وصفة لذيذة وشهية للغاية وبطريقة سهلة

الدجاج بخلطة الليمون والثوم ، من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني أو كيكة الطاسة بالفانيليا وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم.

مكونات الدجاج بخلطة الليمون والثوم

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المفروم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ونصف ملعقة كبيرة زعتر يابس مطحون.

نصف ملعقة كبيرة زنجبيل.

ج كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ملعقتين صوص باربكيو حسب الرغبة .

مقدار ٦ قطع دجاج.

ليمونة مقطعة شرائح.

بصلتين مقطعين شرائح (شرائح كبيرة الحجم).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم وطريقة تحضيرها كالتالي: