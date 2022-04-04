نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة دجاج مشوي بالزبادي في الفرن مثل المطاعم وطريقة تحضيره في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيلة دجاج مشوي تبحث العديد من السيدات عن تتبيلة دجاج مشوي وهي الأكلة المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة، وخصوصا الأطفال يفضل الدجاج على اللحم لطعمة الخفيف وسهولة عملية الهضم وتنوع الطرق الخاصة بطبخه، وتحرص الأم على تنظيف لحم الدجاج بطريقة متميزة حتى لا يبقى فيه روائح غير مستحبة وهذا عن طريق استخدام الخل الأبيض والملح والليمون وترك الدجاج منقوع لفترة غير وجيزة.

تتبيلة دجاج مشوي

وتتكون تتبيلة دجاج مشوي من عدة عناصر متميزة ألا وهي:

زيت الزيتون.

عصير الليمون المصفى.

القليل من الخل الأبيض.

2 كوب من الزبادي الطازج.

3 ملاعق من البهار المشكل.

2,5 ملعقة بهارات داج مشوي.

كذلك بعض صوص الباربكيو.

أخيرا ملح + فلفل أسود + كمون + بابريكا.

ويتم نقع الدجاج في تلك المكونات لمدة تزيد ولا تقل عن 8 ساعات حتي يتم امتصاص تلك الأطعمة.

تتبيل الدجاج في الفرن

ويتم إحضار دجاجة مقطعة إلى 4 أجزاء وتترك في تتبيلة الدجاج طوال الليل بالمبرد وتوضع في صينية مناسبة في الفرن في درجة حرارة متوسطة:

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

كوب زبادي.

3 ملاعق من الخل الأبيض.

كذلك عصير ليمون مصفى.

ايضا بابريكا + ملح + فلفل أبيض + زنجبيل + القليل من القرفة المطحونة + بهارات فراخ.

تتبيلة دجاج مشوي بالزبادي

ويتم تتبيل الدجاج تحضيرا لشويه وهذا في خليط معين من الأطعمة المتغايرة التي تعطي طعما متميزا مثل طعم المطاعم الخاصة، ومن أهم تلك المكونات الزبادي الذي يعطي ليونة في طعم الدجاج بعد الشوي ويؤدي إلى عدم تنشيفها، كما يوضع الخل الأبيض والليمون الذي يزيل الروائح غير المستحبة وأيضا الثوم والبصل البودرة الذي يتميز بالطعم اللذيذ والمتميز، ولطريقة عمل دجاج الاستربس المقرمش في المنزل.

كما أن أهم أسرار نجاح تلك الأكلة هي تركها مدة كبيرة في هذا الخليط بالمبرد وهذا يعمل على امتصاص لحم الدجاج تلك النكهات والاحتفاظ بها.

سر التتبيلة بالفرن

بينما يرجع السر في نجاح شوي الدجاج إلى الاهتمام بغسل الفراخ جيدا بالخل والليمون وتركها في التتبيله الخاص بالمكونات المتميزة بالمبرد طوال فترة الليل فتلك التوابل المختلف تضفي نكهة المطاعم المتميزة على الدجاج المشوي في المنزل.

وذلك يؤدي إلى صحة وسلامة أطفالنا لحمايتهم من الأكل غير الصحي الذي لا نعرف ما هي مكوناته بالتحديد.